Boligutbygging kan ikke gå på bekostning av miljø

Noen prosjekter er rett og slett dårlige.

Publisert Publisert Nå nettopp

Naturen kan ikke bevares dersom man legger asfalt og betong oppå den, skriver byråd Thor Haakon Bakke (MDG). Bildet viser «Nattlandsflaten» mellom Sandal og Paradis, der kommunen har stoppet en planlagt utbygging av 180 rekkehus. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

Å ta vare på nærnaturen er viktig for folks trivsel, men også helt nødvendig om vi skal ta vare på det biologiske mangfoldet. Et slikt område er Nattlandslunden i Fana, som BT på lederplass 16. juli argumenterer for at bør bygges ned.

Byggeprosjektet på Nattlandslunden ble stoppet tidlig i planleggingen slik at utbygger ikke brukte mer penger på en dårlig idé. Området består av fulldyrket mark, flere økologiske korridorer og et skogområde med bekker. Selv i en fortettingssone som denne, var vurderingen om å stoppe et prosjekt som øker belastningen på økosystemet helt riktig.

Hadde man godkjent denne utbyggingen, ville det brutt med kommuneplanens arealdel fra 2019, kommuneplanens samfunnsdel fra 2015 og nasjonale målsettinger på miljøfeltet. Ikke minst ville det vært et tydelig tegn på at Bergen kommune verken forstår eller evner å handle i møte med våre viktigste utfordringer: Klima- og naturkrisen. Når BT påstår at planen er i tråd med kommuneplanen, er det direkte feil, slik jeg ser det.

Bergen Høyre vil også pepre området med asfalt og bygningsmasse. Partiet utviser som vanlig ingen forståelse for verken klima- eller naturkrisen, ei heller gode bymiljø, viktigheten av nærnatur for mennesker, og habitat for dyr og insekter. Smart naturpolitikk er egentlig enkelt: Vi må tenke globalt og handle lokalt. Dette er noe Høyre er for i teorien, men imot i praktisk politikk, noe BT selv har påpekt tidligere på lederplass.

8. mai 2019 skrev BT at nedbygging av natur bør hindres selv om formålene kan virke forsvarlige og at å ikke stå opp for naturen vil være et svik av statsministeren. Slike utsagn skulle man tro forplikter. At Høyre nå kritiserer at byrådet sier nei til byggingen av 200 dårlige boliger i et sårbart område, viser at deres engasjement for naturen har liten troverdighet.

Byrådet tar sitt ansvar som naturforvalter på største alvor. Samtidig jobber vi på for å sikre kvalitet og rask utbygging av gode prosjekter for innbyggere og tilflyttere. Jeg har til gode å si nei til et eneste relevant møte, og jeg veileder aktivt.

Thor Haakon Bakke (MDG) forsvarer byrådets nei til et utbyggingsprosjekt i Fana. Foto: Geir Martin Strande

I motsetning til myten BT dyrker, finnes det mange eneboliger i Bergen. Rotasjon i eierskap av disse er et bedre svar på å gi folk hager enn å bygge ned natur. Samtidig skal staten være streng med omegnskommunene: De er forpliktet til at all trafikkvekst skal være basert på kollektivtransport, sykkel eller gange, og være i tråd med nasjonale føringer for ivaretakelse av natur.

Både Parisavtalen og nasjonale mål krever dessuten en reduksjon i trafikken. BT bør ta innover seg disse realitetene, og ikke argumentere for at Bergen skal bygge ned natur fordi stat og nabokommuner er for lite ambisiøse på naturens og klimaets vegne.

Byutviklingspolitikken skal være fornuftig, men noen prosjekter er rett og slett dårlige og ikke i tråd med vedtatt politikk.

Naturen kan ikke bevares dersom man legger asfalt og betong oppå den. Byrådet fører en konsekvent politikk for å ta vare på miljø og mennesker. Det er det motsatte av «tilfeldighetens by», som Høyre dyrket gjennom en årrekke, og som byens ansvarlige politikere nå må reparere og fikse på.

Det både planlegges og bygges mye i Bergen, og de neste årene vil det bli mer i områder som Fyllingsdalen, Indre Arna, Sandsli, og etterhvert Dokken, Grønneviken, og nordover mot Åsane. Bybane og klimavennlig transport er en forutsetning.

Utbyggingen skal være god: Det betyr at den skal være stedstilpasset, ha gode uteområder, ta hensyn til sosial infrastruktur, være i tråd med klima og naturmål, og ha andre gode kvaliteter som rik tilgang på sol, trygge gater og veier.

Slik bygger vi en by hvor folk har høy livskvalitet og gode liv, uten at vi ødelegger livsgrunnlaget vårt.