Ståmopedene må ut av byen

De grønne doningene som fyller fortauene, er ikke løperhjul, men mopeder.

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommunen må sikre alle innbyggere rett til fri og trygg ferdsel i det offentlige rom, og dette innebærer at Rydes elsparkesykler må bort, mener innsenderen. Foto: Geir Martin Strande

Debattinnlegg

Thorbjørn Kaland Sentrumsbeboer og syklist

I BT 3. august holder mangeårig Høyre-politiker, Christopher Andreas Brun, sin forsvarstale for et hundretalls hensynsløse vandaler, som vår by burde vært foruten.

Løperhjul, sparkesykler eller hva man kaller dem (med og uten motor), er supre fremkomstmidler, når de er privateide vel å merke. Da vil eieren ta vare på dem, som regel i hus eller under et tak.

De grønne doningene som fyller fortauene, er ikke løpehjul, men mopeder.

Les også Sparkesykkelturen til Frp-eren endte med fire brudd, 40 døgn på Ullevål og koldbrann. Nå etterlyser han regler.

Problemet med de grønne ståmopedene (altså ikke de privateide), er at mange brukere setter dem fra seg overalt, og at eierne ikke tar noe ansvar for å fjerne dem.

Et offentlig befordringsmiddel som baserer seg på at de kan slenges overalt, står i sterk kontrast til en by som tilrettelegger byrommet for funksjonshemmede, med blant annet blindeskrift i fortauer, på busstopp og i fotgjengerfelt.

Når Brun påpeker at dette er et effektivt fremkomstmiddel som fungerer uten subsidier eller offentlig styring, er dette irrelevante argumenter, ettersom sjenansen for øvrigheten er stor.

Ståmopedene kjører nesten like raskt som bilene i sentrum. De kjører på fortauer, gangveier, kjørefelt, gågater og bybanespor.

Thorbjørn Kaland Foto: PRIVAT

Legevakten i Oslo anslår at rundt 40 prosent av skadene de får inn fra ståmopeder er fra ruskjøring. At ståmopedene har blitt populære transportmidler hjem fra fest, forsterker hensynsløsheten ved henslenging, samtidig som de øker risikoen for personskader.

På vei til jobben i sentrum ser jeg dusinvis av henslengte ståmopeder, som Ryde åpenbart ikke evner å fjerne. De ståmopedene jeg rekker å fjerne fra fortauene, setter jeg ut i bilveien ved siden av fortau og gangveier.

Vi kan ikke forvente at regjeringen som ga frislipp for vannskutere (med ditto sjenanse for badere, fiskere, padlere og flere dødsulykker), skal forby ståmopedene. Men Stortinget bør innføre en registreringsordning som for andre motorkjøretøy. Man vil dermed kunne spore, bøtelegge og ansvarliggjøre brukerne.

Registrerte mopeder har 16 årsaldersgrense, krav om trafikkopplæring, hjelm og kan ikke ha passasjer. For ståmopedene er det ingen krav til trafikkopplæring, og de kjøres gjerne av barn, med flere på samme kjøretøy.

Les også Mannen som krasjet i Kenneths bil har meldt seg. – Det var en ærlig sjel som ville gjøre opp for seg.

Kommunens ansvar er å sikre alle innbyggere rett til fri og trygg ferdsel i det offentlige rom. Av den grunn må utleiekjøretøy kun plasseres på dedikerte oppstillingsplasser. Byen har en god nok ordning for tilfeldig ferdsel med bysyklene.

Kommunen kan saktens utvide ordningen til også å omfatte elsykler, som i København og Stavanger. Men alle som vil tilby transportordninger i byen, må selvsagt søke om rett til dette, slik at ordningen kan tilpasses kommunens planer for å ivareta alles rett til trygg ferdsel.

Da Ryde nylig utplasserte 350 ståmopeder uten å spørre om lov, og brukerne har respondert med å slenge mopedene rundt på fortauene som snublefeller for eldre, svaksynte og funksjonshemmede, er det ikke annet å si enn at Ryde og de grønne ståmopedene deres må ut av byen.