Styrken vår ligger i hvordan vi prioriterer i helsetjenesten

Å skulle prioritere hvem som skal få behandling i helsetjenesten, er en av samfunnets vanskeligste øvelser.

Mindre enn 2 timer siden







SVARER PÅ KRITIKK: Dagens helsepolitikk lager større klasseskille, skrev Anne Gine Hestetun (Ap) i et innlegg i BT nylig. Lite fruktbart, mener helseminister Bent Høie, og viser til at ordningen som hun kritiserer, ble innført av hennes eget parti. byoutline Fredrik Hagen / NTB scanpix

Bent Høie Helse- og omsorgsminister (H)

Styrken i Norge er at det er tverrpolitisk tilslutning til hvordan vi ønsker å prioritere: Vi vil ha en rettferdig fordeling, slik at flest mulig får god behandling når de trenger det.

Det er politisk enighet om dette verdivalget, og om prinsippene vi har valgt å prioritere etter i helsetjenesten. Jonas Gahr Støre innførte systemet Beslutningsforum for nye metoder som helseminister. Vi har videreutviklet og forbedret denne modellen med vår regjering.

Alle nye medisiner blir grundig vurdert. Deretter beslutter Beslutningsforum om de skal tas i bruk. I Beslutningsforum sitter lederne for sykehusene våre, som har ansvaret for at pengene blir brukt best mulig og fordelt rettferdig mellom ulike behandlinger.

Jeg synes derfor det er spesielt at fylkesordførerkandidat i Vestland for Arbeiderpartiet, Anne Gine Hestetun, i sitt innlegg «Pengeboka skal ikkje styre om du får leve» (BT 24. april) nå står for en annen løsning enn det hennes eget parti innførte. Hun skriver at Beslutningsforum har en umulig jobb med å prioritere. Og at politikerne nå må skjære igjennom slik at også nye, dyre kreftlegemidler kan tas i bruk.

Men Hestetun foreslår ingen ny løsning på hvordan prioriteringene da skal gjennomføres.

Les også Les også innlegget som Bent Høie svarer på: «Pengeboka skal ikkje styre om du får leve»

Lederen i Dagens Næringsliv advarte om dette: «Det er uredelig av Arbeiderpartiet å late som om ikke partiet i regjering selv ville stått overfor akkurat de samme dilemmaene knyttet til liv og død. (…) Temaet skaper forståelig nok sterke følelser. Men det er ikke redelig å spille på disse følelsene for å score politiske poeng. (…) Det er forenklende retorikk inntil det kyniske.»

I Norge har vi besluttet å prioritere midlene våre slik at flest mulig skal få god behandling når de trenger det.

Dersom Arbeiderpartiet har endret sitt synspunkt, må de komme til bordet med en annen løsning. Ellers er dette et lite fruktbart innspill i debatten om prioriteringene vi er nødt til å gjøre i helsetjenesten.

Vil du ha dine meninger på trykk i BT? Send et innlegg!

Mindre enn 2 timer siden







Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg