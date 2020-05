Bergen trenger flere kulturbygg

Ulike kunstsjangere har ulike behov når det gjelder arenaer.

Kulturkvartalet Verftet er en uvurderlig mulighet for Bergen til å styrke næringspotensialet i kulturfeltet, skriver Ivar Vogt. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Ivar Chelsom Vogt Kulturhussjef, USF Verftet

Kulturredaktør Frode Bjerkestrand kommenterer 15. mai plassbehovet til DNS og lanserer en idé om nytt teaterbygg på Dokken.

At kultur må få en sentral del i utvidelsen av sentrum rundt Nøstebukten og Dokken, er innlysende. Om det er en god idé at DNS flytter dit, overlater jeg til dem å vurdere.

Men i kommentaren uttrykker Bjerkestrand også en bekymring for en overkapasitet på kulturseter i fremtiden dersom alle planlagte kulturhusprosjekter blir realisert.

Ivar Chelsom Vogt Foto: Odd Mehus

De prosjektene han nevner, er temmelig ulike. Det er prosjekter som komplementerer hverandre. De vil løse presserende behov i kulturlivet og åpne for nye kulturuttrykk og kulturmarkeder. De har også helt ulik tidshorisont.

Det er muligens uklart for flere enn kulturredaktøren hvorfor ulike kunstsjangere har ulike behov når det gjelder arenaer.

Vi må forklare: Størrelse og publikumskapasitet, akustikk, sceneteknikk og utforming er stikkord som sier noe om spesifikke krav for produksjon og presentasjon av scenekunst og ulike musikksjangere.

Kanskje det er lettere for sportsredaktøren å forstå hvorfor det er behov for en ishockeyhall i Bergen, selv om det er mange fotballbaner i byen. Å spille ishockey på Brann Stadion er ikke ideelt. Forskjellen mellom idrettsgrener er nok lettere å se enn forskjellen i arenabehov for for eksempel ulike musikkuttrykk, men de er absolutt til stede.

I stedet for å bekymre seg for en ikke-kommende situasjon om overkapasitet, burde man bruke litt mer energi på hva konsekvensene av koronautbruddet betyr for hele kulturbransjen.

De statlige kompensasjonsordningene er utformet slik at kulturarenaer i stor grad faller utenfor. Situasjonen er kritisk for flere arenaer i Bergen. Vi står med andre ord i fare for at det blir en negativ utvikling i antall kulturscener.

Kulturkvartalet Verftet omfatter USF Verftet og Kjødetomten til høyre på bildet. Foto: Vegar Valde (arkiv)

Kulturredaktøren nevner utvidelsen av USF Verftet til Kulturkvartalet Verftet som et eksempel på en utbygging som står i kø for realisering. Dette kulturhuset vil tilføre byen en type kulturarealer som pr. i dag ikke eksisterer i Bergen eller i Vestland, knapt nok i Norge.

Det vil løse behov som ikke løses i noen av de andre nevnte kulturhusprosjektene og kan realiseres på veldig kort sikt. Byggene står klare.

Vi går for gjenbruk av ressurser, «upcycling» og fleksible løsninger. Hvis vi handler nå, kan dette prosjektet føre til at vi allerede i første koronafrie kultursesong har utvidet og løst en del av kulturlivets arealbehov.

Dette kan være et av de mest effektive koronatiltakene for å gjenreise en av de hardest rammede bransjene etter krisen.

Vi snakker her om en innendørs scene for konserter opp til 3000–4000 personer, arealkrevende scenekunst og kunstutstillinger, mer areal til byens sterke kulturnæringsaktører og mulighet for innendørs festivaler og eventer for 5000 personer.

Kulturkvartalet Verftet er en uvurderlig mulighet for Bergen til å realisere ambisjoner og styrke næringspotensialet i kulturfeltet. Det vil åpne for segmenter av artister og forestillinger som i dag ikke kan sette Bergen på sin turnérute pga. plassmangelen.

Dette blir ikke vårt «eget» bygg, slik kulturredaktøren skriver. I likhet med dagens USF Verftet er det en hel hærskare av kulturaktører innen alle kunstfelt som står klare til å bruke den nye arenaen.

Verftet kan være startskuddet for utviklingen av fremtidens sentrum rundt Nøstebukten og Dokken. Da har man virkelig satt kulturen i sentrum for byutviklingen.