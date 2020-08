Tilliten forsvann med lensmannskontora

Vi treng ikkje politi med tåregass, men politi med god tid.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Som ein reaksjon på demonstrasjonen førre laurdag, må ein tenke på det viktigaste – relasjonsbygging mellom politi og ungdom over tid, skriv John Håvard Livden. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

John Håvard Livden Arna

Tilliten til politiet har denne veka blitt sett på dagsorden etter demonstrasjonen i Bergen førre laurdag.

Dagsrevyen på NRK 25. august kunne melde om redusert tillit til politiet blant ungdommar og skuldar på «Black lives matter»-bevegelsen i USA.

I same sending kunne ein sjå at fire hundre midlertidige politistillingane vert forlenga ut året, for å slå ned på heimefesting. Først og fremst til glede for dei nyutdanna politifolka som ikkje får arbeid på grunn av få stillingar.

John Håvard Livden Foto: Privat

Spørsmålet mitt er om nokon i det statlege eller politiske Noreg i det heile ser den urovekkande samanhengen. Historia har vist at det er enkelt å bli sint på dei vi ikkje kjenner. Dette trur eg er litt av forklaringa. Samstundes er det høgare terskel for å slå til nokon ein har ein relasjon til.

Lensmannskontora har vore redninga for mange unge i generasjonen før meg. Politifolk som kjente lokalsamfunnet og folka. Politi som visste kva som røra seg, og kvar dei måtte ta grep før nokon vart kriminelle. Nokre av ingrediensane var relasjonar og tid.

Den omdiskuterte politireforma er ein effektivisering. Både økonomisk og operativt. Men den relasjonelle biten vert gløymd. Vi har trass alt kanskje verdas beste politiutdanning og politifolk, og vi burde hatt vèt til å nytta oss meir av dei.

Les også Vi voksne sviktet ungdommene våre

Kjensla eg sit med er at tilliten forsvann med lensmannskontora, og at vi i jaget på effektivisering mista den menneskelege dimensjonen. Ungdommar i dag kjenner politiet som dei som dukkar opp, når nokon skal få kjeft eller leggast i handjern. Relasjonen er berre praktisk, ikkje personleg.

Det faktum at politiet kokar saman for å vere festbrems i tida framover, er gjerne lurt i smittesamanheng, men dei burde møtt ungdommane når dei er edru, ikkje på fest. Tilliten kjem gjennom relasjon over tid. Vi treng meir politi, i byromma, på asylmottaka, på skular og i barnehagar. Ikkje med tåregass, berre med god tid.