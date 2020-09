Norges aller høyeste smittetall

Klarer du å partiellderivere, klarer du å skjønne hva én meters avstand er.

Hvem vet, kanskje blir dette nok et tilfelle av at Bergens innbyggere kan dra nytte av det som skjer på NHH, skriver studentene Peter Syse og Jacob Mæhle. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

Peter Syse NHH-student

Jacob Mæhle NHH-student

Denne uken er søkelyset på nytt rettet mot Norges aller, aller høyeste skole for handel og kultur. Denne gangen er det verken tumulter i studentmiljøet eller utuktig omgang med et brannslukningsapparat som er problemet, men en tilsynelatende norgesrekord i koronasmitte.

Skolen har i skrivende stund 94 smittetilfeller, eller som vi økonomer så enkelt liker å si det: 2765 smittede pr. 100.000 NHH-student. Flokkimmuniteten er nå så nærliggende at Anders Tegnell trolig blir mo i knærne.

Alt dette skjer kun et steinkast unna Bergen sentrum, gitt at du er avsindig god til å kaste stein. Her kan det late til at Ytre Sandvikens studenterslaver har glemt at ferien er over, og at pensum i år ikke bare består av mammon og mimosa, men også måtehold og metersavstand.

Skolen er nå episenteret for et smitteutbrudd av offentlig interesse. Å få studentene til å imøtegå kritikk har likevel vært en selsom affære. Navlebeskuelsen hos de mest festglade virker nå så grundig at de snart må skimte sin egen ryggmarg.

Stillheten har, i likhet med forrige ukes fester, vært øredøvende. Det har vært vanskelig å faktisk få rede på hvilke fester som ble arrangert når og hvordan, selv om foreningen normalt er kretsmestere i å annonsere både når og at det arrangeres fest.

Ingen skal bebreides for å ha blitt smittet, og åpenhet er alfa og omega. At NHHs eldgamle kultur for å stå i kø til ethvert arrangement også får over 350 studenter til å stille seg i kø for smittetesting, er utrolig bra. Det virker som at selv de mest ekstroverte og festglade studentene nå villig går i isolasjon. Det er, i likhet med testresultatene, veldig positivt.

Likevel må det være rom for refleksjon og evaluering når det går så inn i Helleveien galt på en rekke punkter.

Klarer du å partiellderivere, klarer du å skjønne hva én meters avstand er. Har du planer om å omtale deg selv som leder – ikke led dine medstudenter inn på norgestoppen i smittetall.

Og ikke minst: Vær åpen og ærlig på at du og gruppen din gjorde en feilvurdering dersom du var en av dem som våknet opp med både tømmermenn og vond hals etter å ha vært på fest med 60 medstudenter forrige uke.

Det var ikke en glipp eller et uhell, men et klassisk tilfelle av suboptimale vurderingsprosesser i enkeltpersonforetakets toppledelse (les: Du var tett i pappen).

Vi ønsker ikke å sette en stopper for all fest – tvert imot er vi store tilhengere av konseptet. Nylig ble fadderuken på NHH arrangert uten pandemiske følger. Balansen mellom Hansa, høy musikk og helse har vist seg å være mulig.

Det virker likevel som om feiringen av en vel gjennomført fadderuke ble dratt langt ut av smittevernmessige proporsjoner. Hadde NHH vært en svensk region, ville FHIs rødfarge nå nærmet seg burgunder.

For å snakke i kjent festspråk: Nå er det på tide å reparere! Første steg for studentforeningen må være å få en Høie-meters™ avstand til både egen navle og hverandre. Studentene må forklare hvordan NHH på en ukes tid kunne omgjøres til Nordens Wuhan. Dette vil gjøre smittesporing og fremtidige preventive tiltak enklere å forstå og innrette.

Til syvende og sist kan kanskje resten av samfunnet lære noe. Ja, hvem vet: Kanskje blir dette nok et tilfelle av at Bergens innbyggere kan dra nytte av det som skjer på NHH.