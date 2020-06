Vi sees under Pride til neste år

La oss sammen fortsette kampen med uforminsket kraft, men leve i håpet om og troen på at den en dag skal være forbi!

Publisert

Jeg vil ikke legge ned kampen for Pride, snarere det motsatte. Dette er en kamp ingen skal måtte stå alene i, skriver Arnt Hasager Mandrup. Foto: Privat

Debattinnlegg

Arnt Hasager Mandrup Bergen

Kjære Isabel Jensen Grindheim – takk for ditt innlegg. Det er ikke ofte jeg ber om spalteplass i avisen, og når jeg først gjør det må det være fordi det er viktig. Denne saken er viktig!

Du skriver i hovedsak det samme som jeg prøvde å gi uttrykk for i BT 28. juni.

At mitt budskap kommer uklart frem får jeg ta på min kappe, og at jeg har måttet tåle mye tyn i kommentarfeltene, lever jeg med hvis debatten fører til at flere utenfor Pridebevegelsen ser viktigheten av å delta. Når jeg hever fakkelen skriver jeg «på vegne av», ikke «til forsvar for» oss streite.

Ut fra kommentarfeltene kan en få inntrykk av at jeg ønsker å legge ned kampen og avvikle Regnbuedagene. Mitt budskap har vært det motsatte, nemlig at dette er en kamp ingen skal måtte stå alene i, og hvor vi ikke kan legge ned kampen før vi har revet ned alle gjerdene og møtt hverandre med gjensidig respekt – uansett hva!

Jeg vil derfor rydde alle mistolkninger av veien: Kampen for rettigheter krever en bred tilslutning og holdningsendring i alle leire, og vi må alle gå ut i verden med en trygghet om egen verdi og kreve vår plass.

Jeg kan forstå at folk som står i denne kampen på daglig basis, kan se seg lei på ytringer fra slike som meg, selv om jeg mener at også jeg skal være meningsberettiget. Når Bergens Tidende i tillegg velger å fremheve noen av mine spissformuleringer som overskrift og billedtekst, ser jeg at det kommer helt feil ut.

Jeg beklager også om jeg har lagt ordene i munnen på høyreekstreme, historieløse og homofobe Pride-motstandere – dem vil jeg ikke ønske velkommen i debatten.

La oss sammen fortsette kampen med uforminsket kraft, men leve i håpet om og troen på at kampen en dag skal være forbi! Livet skal ikke være en kamp – og selv når kampen er forbi skal vi alltids finne en anledning til å holde fest.

Når vi neste juni igjen kan samles i store folkemengder, skal jeg være der – som den jeg er.