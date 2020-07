MDG er Bergen sentrums beste venn

Påstanden om at sentrum kveles av miljøtiltak går sin stadige runddans blant ulike aktører, og MDG utropes igjen til synder.

Bilbasert sentrumsutvikling er uansett ikke svaret på problemene, skriver bystyrerepresentant Christine Ødegaard (MDG). Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Christine Ødegaard Bystyrerepresentant (MDG)

Bilen er visst det eneste saliggjørende svar på hvordan en redder et bysentrum. Slik Trond Henrik Grønhaug legger det frem i et debattinnlegg i BT 9. juli, er trylleformularet «mer plass til vei og parkering».

Forestillingen om at kunder må kjøre til dørterskelen for å kunne handle, er seiglivet. En kan bli litt oppgitt, jeg forstår ikke logikken. Vi vet fra ulike hold at en skjønnmaling av bilens fortreffelighet ligger et godt stykke unna realiteten.

Folk flest ønsker ikke et bilbasert sentrum slik det var på 80- og 90-tallet, med kø overalt og parkering på Festplassen. Folk flest ønsker ikke at Bryggen skal fylles av trafikk døgnet rundt, med den voldsomme belastningen det medfører på vår historiske kulturarv. Det er flertall i bystyret for å endre på dette.

Folk ønsker den gode opplevelsen, de interessante småbutikkene og en god matbit i trivelige omgivelser. Kjedebutikkene har vi flust av på kjøpesentrene, det er ikke derfor vi reiser til byen. De som ønsker å bruke bil til sentrum har for øvrig ikke noe problem med å finne parkering i parkeringshusene. Det er nok plass.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) jobber for et levende bysentrum i Bergen. Vi ønsker flere sentrumsbeboere, gjerne barnefamilier, og vi vil tilrettelegge for det. Det inkluderer en kvalitetsmessig boligutvikling i og rundt sentrum, med jobbmuligheter. Vi ønsker ikke en bilbasert byutvikling med flere kjøpesentre i byens randsone. Det er negativt for sentrumshandelen.

Bransjen må slutte å sutre. Den må selv gjøre en innsats for å gjøre seg attraktiv for et bredere publikum. Huseiere i sentrum må jobbe for å få inn leietakere og slutte å kreve priser som jager de små gründerne ut av byen.

Norge har håndtert koronakrisen bedre enn de fleste. Vi har tilført næringslivet milliarder i støtte og lokale krisetiltak, noe næringslivsaktører i de fleste andre land bare kan drømme om. Dugnaden må fortsette for å holde smitten i sjakk og økonomien flytende.

Næringslivet må vise kreativitet og ryggrad som mange andre for å kunne overleve. Bilbasert sentrumsutvikling er uansett ikke svaret på problemene, det er heller årsaken.