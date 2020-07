Vi kan ikke akseptere oppførselen til Ryde

Deres mangel på respekt for byen og innbyggerne får selvfølgelig konsekvenser.

Publisert Publisert Nå nettopp

Mandag begynte kommunen å samle inn elløperhjul som var til hinder for innbyggernes ferdsel. Foto: Geir Martin Strande

Debattinnlegg

Martin André Blomli Frøyseth Student og SV-medlem

Over natten ble Bergen invadert av noe som har vært et kontroversielt tema i flere byer, elsparkesykler.

Charlotte Spurkeland fra Høyre sier at byrådet må slutte å kjefte, og at de kunne fått på plass et regelverk slik at dette kommer inn i ordnede former.

Høyre kunne jo selv ha presentert et slikt forslag for lenge siden, fremfor å bare vente.

Hvorvidt dagens byråd kunne gjort noe annerledes, er noe man også kan diskutere. Å snakke med dem som ønsker å leie ut slike fremkomstmidler for å finne en god løsning hadde vært en start.

Dette kunne kanskje fungert dersom selskapet som står bak sparkesyklenes inntog hadde vært interessert i å ha en dialog med kommunen.

Det er de åpenbart ikke, siden de spontant har tatt seg til rette, og svaret til kommunen er: «Vi møtes i retten».

Martin André Blomli Frøyseth Foto: Privat

Selv sier Ryde at de ønsker å gi et «godt, miljømessig transportmiddel». Det har vi allerede gjennom bysyklene.

Hadde selskapet brydd seg om noe annet enn å tjene penger på dette, hadde de hatt dialog med kommunen, og eventuelt satt opp systemer som likner på bysyklene.

Bysyklene finner du ikke henslengt langs gater og parker, men på egne stativ som holder fortauene ryddige og bruken kontrollert.

Selskapet sier til NRK at de «har følt at kommunen ikke har ønsket konkurranse for sine egne bysykler og derfor har forsøkt å forsinke oppstarten av tjenesten».

Les også Legevakten har tatt imot fem pasienter som har skadet seg på elsparkesykler

At kommunen samler inn sykler som ligger henslengt og er til hinder for folk, skulle bare mangle. Hvis man parkerer bilen sin på samme måten, resulterer det i bøter og eventuelt borttauing, og det samme burde gjelde for sparkesyklene.

Samtlige kostnader som knyttes til å fjerne sparkesyklene burde fortsette å gå direkte til selskapet, men vi burde også bøtelegge selskapet. Dette for å tvinge dem til å innfinne seg byens regelverk og ønskede utvikling, frem til et lovverk er på plass.

Det bør ikke være lønnsomt å drive på denne måten, og vi bør derfor sende et signal om at dette er noe vi ikke aksepterer.