Kunnskapsløst av Ap

Når formueskatten beregnes etter fjorårets ligningsverdi, får det uheldige utslag etter koronapandemien, skriver Ove Trellevik (H) Foto: Ørjan Deisz

Ove Trellevik Stortingsrepresentant for Hordaland (H)

I BT 18. juni fremmer Eigil Knutsen (Ap) kritikk mot regjeringen. Det er en kunnskapsløs kritikk.

Knutsen er kritisk til at regjeringen vil redusere antall dager med lønnsplikt for bedriftene. Men under finanskrisen i 2009 reduserte den Ap-ledede regjeringen perioden med lønnsplikt til fem dager uten full lønnskompensasjon for arbeidstakerne.

Han kritiserer også lettelser i formuesskatten. Men det er nå slik at kontanter til å betale skatt med, ofte kommer fra der verdiene blir skapt.

Vi har svært mange familieeide bedrifter som sliter med å kunne frigjøre midler for å betale formuesskatt i disse dager. Se for eksempel til reiselivsbedriftene, de familieeide distriktshotellene og de lokale offshoreselskapene som sliter.

Det som gjør saken ekstra aktuell nå, er at bedriftene betaler skatt på arbeidende kapital basert på verdier fra før koronapandemien.

Likningsgrunnlaget for unoterte aksjer fastsettes nemlig på basis av likningsverdien året før likningsåret.

Nå betaler altså bedrifter med norske private eiere utbytte til eierne for å dekke siste rest av skatten for 2019 (forfall 31.05), som er basert på likningsverdien 31.12.18, dvs. før koronapandemien.

Videre er forskuddet på formuesskatten som de nå betaler for likningsåret 2020, basert på verdiene pr. 31.12.19 – også de fra før pandemien.

Vi ser da hvordan denne skatten nå fremtrer nærmest som bisarr, idet man altså betaler skatter av verdier som allerede har gått opp i røyk for lenge siden. Det er ikke rart at regjeringen reduserer denne skatten.

I mange av de andre korona-tiltakene, har man fått bred politisk aksept for at den som blir skadelidende for bortfall av aktivitet/inntekt og liknende, blir kompensert delvis for det.

For formuesskatt på arbeidende kapital burde man derfor oppnå bred aksept om at for bedrifter med norsk eierskap, blir denne skatten fjernet i sin helhet, eller i det minste fall reduseres betydelig.

Dessverre ikke dette lett, så lenge Ap ikke ser hva denne skatten i realiteten innebærer for mange.