Byrådet går til søksmål mot Ryde

For i Bergen, her gjør vi det sånn.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det er innbyggerne og de folkevalgte som bestemmer i Bergen by, understreker Thor Haakon Bakke (MDG). Foto: Geir Martin Strande

Debattinnlegg

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

Saken om el-sparkesykler bør ikke handle om juridiske uklarheter, men om hvem som skal styre og bestemme over utviklingen av byen: Innbyggerne og de folkevalgte, eller kyniske næringsaktører.

Ulike hensyn skal vektes mot hverandre og byen og gatene skal være for alle. Slike avveininger tas i politiske prosesser med deltakelse av innbyggere, og til høsten skal bystyret behandle både gå- og sykkelstrategi.

El-løpehjulaktøren Ryde bryr seg ikke om slike prosesser og de har gått frem i Bergen som i Stavanger og Trondheim. I Stavanger truet de kommunen med søksmål om de fjernet el-løpehjulene. I Trondheim bryter de med anbudet og reglene de folkevalgte har bestemt. Sør-Trøndelag tingrett har så langt kommet frem til at kommunen ikke kan regulere el-løpehjulaktørene.

Regjeringen innrømmer nå at de ikke vet hvem som bestemmer hva. Det er rimelig håpløst og en viktig påminner om at Frp ikke er egnet til å styre noe som helst - de tenkte åpenbart ikke gjennom konsekvensene av liberaliseringen da sykler og el-løperhjul ble likestilt.

Det er derfor gledelig at samferdselsminister Knut Arild Hareide fra KrF nå varsler at han skal rydde opp i rotet regjeringen har påført byene. Dette handler ikke om el-løperhjul er bra eller ikke, det handler om at innbyggerne og de folkevalgte bestemmer når, hvem og hvordan et slikt tilbud skal foregå i sin by. Det handler om trafikksikkerhet og en god by for alle.

I Bergen mener vi at våre politivedtekter - som skiller seg fra Trondheim sine og som er hjemmel for rettstvisten hos trønderne - gjør det tydelig at man ikke kan operere med kommersiell virksomhet på offentlig gategrunn uten godkjenning av kommunen.

Byrådet bestemmer derfor nå at kommunen skal gå til søksmål mot Ryde. I møte med aktører som tar seg til rette og utnytter et uklart lovverk har man ikke noe annet alternativ enn å være prinsipiell og tydelig. Det er ikke useriøse aktører som skal styre utviklingen av byen.

Ryde har i Bergen fått sin lokalpolitiske støttespiller i Høyre. Regjeringspartiet mener Ryde er i sin fulle rett til å drive kommersiell virksomhet på offentlig gategrunn uten godkjenning, og at kommunen videre skal tilrettelegge for denne cowboyaktøren.

Et lite eksempel på hvor naive Høyre er, er forslaget deres om parkeringsplasser. Dette er nemlig allerede kategorisk avvist som uønsket av Ryde - samme selskap som mener kommunen ikke kan bestemme over dem. Dette har de alt vist i Trondheim, hvor de nekter å innrette seg etter bystyrets demokratisk fattede vedtak.

At Høyre setter særinteresser foran klima, miljø og natur er noe vi er vant til, men at de ikke vil at bergenserne skal bestemme når, av hvem, og ikke minst hvordan, el-løperhjul skal drives kommersielt i Bergen, det er meget spesielt.

Løsningen er åpenbar: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf)må snarest sørge for at det blir klinkende klart at innbyggere og folkevalgte styrer byene sine.

Hvis bergensere vil ha el-sparkesykkel på gaten så skal de få det, men det skal skje gjennom en ordinær politisk prosess med debatt på faglig grunnlag, brukermedvirkning av grupper som de eldre og funksjonshemmede, som munner ut i et legitimt vedtak.

For i Bergen, her gjør vi det sånn.