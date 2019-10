Regjeringens nye tollregler svekker norske butikker

I norske bysentra ser vi en utvikling i retning av spøkelsesbyer.

For mindre enn 50 minutter siden

BUTIKKDØD: Særfordeler for utenlandske nettbutikk vil gi butikkdød, frykter Gunnar Ødven. Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Gunnar Ødven Bergen sentrum

Butikker legges ned hver dag. Vi har fått folketomme gater og mange tomme lokaler.

Regjeringen vil tydeligvis påskynde denne utviklingen ved å gi særfordeler til utenlandske nettbutikker. 350-kronersregelen skal fjernes, men som plaster på såret skal utenlandske selskaper som Zalando gis fordeler ved at de kan selge tollfritt i Norge.

Det foreslåtte tollfritaket vil få store konsekvenser for kles- og sportsbutikker i Norge, sier Anders Gustafsson, professor ved institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI til Aftenposten 09.oktober.

Det vil nok gå hardest ut over dem som driver fysiske butikker med kleshandel. Men også sportsbransjen, som har et vareutvalg med mye klær, vil komme til å slite.

I Norge finnes det omtrent 760 sportsbutikker, fordelt på 660 kjedebutikker og rundt 100 uavhengige butikker. Hvor mange av de uavhengige vil overleve?

Har regjeringen i sitt budsjett tatt høyde for økningen vi vil få i Nav-utgifter til dem som kommer til å bli arbeidsledige i Norge? Når regjeringen er så opptatt av utenlandske nettbutikkers ve og vel, hvorfor går de ikke like greit inn for direkte økonomisk støtte til disse?

Noen er for tiden opptatt av det de kaller menneskeskapte klimaendringer. Flyskam er et begrep som er tatt i bruk. Zalando opplyser at halvparten av varene de sender ut kommer i retur. Er det godt for klimaet at varer blir sendt fra Tyskland for deretter å bli sendt tilbake?

Publisert 15. oktober 2019 07:25