Kjære bompengemotstander: Du demonstrerer som en idiot

DEBATT: Du må slutte å kjøre sakte rundt og tute. Det er bare trist.

IKKE STRAFF: Bompengene er ikke til for å straffe deg – de er vårt felles prosjekt for å sikre kommende generasjoner en fremtid, skriver innsenderen. Foto: Ørjan Deisz

Torbjørn Sandmo Bergen

Publisert: Publisert 11. april 2019 06:00







Kjære bompengedemonstrant – vi hører deg. Både bokstavelig talt og i overført betydning. Du har noen gode poenger, men du demonstrerer som en idiot.

Hør etter: Din bilkjøring er en samfunnskostnad. Gjennom bompengene betaler du for to ting: (1) Veier, som alle biler trenger, og som koster penger, og (2) retten til å skade andre mennesker gjennom dårlig luft og klimarelaterte natur- og samfunnskatastrofer.

Du har rett i at dagens bompengeordning rammer lavinntektsfamilier hardest. Du må jobbe lenger for å få hente barna dine i barnehagen enn det noen som tjener mer enn deg må. Men det handler ikke om bompenger, det handler om ulikhet. Bompengene er ikke til for å straffe deg – de er vårt felles prosjekt for å sikre kommende generasjoner en fremtid.

KRITISK: Torbjørn Sandmo har ikke sans for bompengeaksjonene.

Hvis du skal være sint, vær sint på et samfunn som mener at toppledere er verdt mange titall ganger mer enn deg. Når rike mennesker kaster barne- og oldebarna dine under bussen fordi de synes et møte på Gardermoen er kulere enn et møte på Skype, så nytter det ikke å skylde på bussen.

Her er noen andre forslag: Du kan argumentere for progressiv bompengesats, selv om det er vanskelig å gjennomføre. Du kan argumentere for at elbileiere burde betale bompenger for slitasje på vei, selv om de ikke bidrar til giftlokket.

Men du må slutte å kjøre sakte rundt og tute. Det er bare trist.

Akkurat nå synes jeg du er håpløs. Men hvis du slutter å tulle og begynner å argumentere saklig og med seriøse kilder, så skal jeg heie på deg. For da, og bare da, tror jeg at du har noe veldig viktig å bidra med.

