Vågsbunnen trenger en opprustning

Rusavhengige skal ikke straffes, bortvises og ytterligere stigmatiseres, men tilbys hjelp.

Deler av området er generelt forslummet, skriver politileder Morten Ørn om Vågsbunnen.

Morten Ørn Politileder i Stor-Bergen

Onsdag 19. april hadde Trude Helén Hole et debattinnlegg i BT om forholdene i Vågsbunnen. Hun er kritisk til at området er preget av forsøpling, tagging og rusavhengige. Innlegget fikk stor oppmerksomhet, men problemstillingen er ikke ny.

De senere årene har rusdebatten i Norge endret karakter. Dette toppet seg med rusreformutvalgets rapport i 2019 og diskusjonene som fulgte. Regjeringen gikk som kjent mot forrige regjerings forslag til rusreform, og har lovet en ny forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet i løpet av 2023.

I mellomtiden har Riksadvokaten presisert rammene for politiets bruk av tvangsmidler i saker som gjelder bruk, erverv og besittelse av mindre mengder narkotika.

Perspektivet er at dette ikke er alvorlig. Derfor må politiet være særlig oppmerksom på de begrensningene som ligger til forholdsmessighetskravet ved bruk av tvangsmidler.

Rusdebatten og rettsutviklingen går klart i retning av en mer progressiv narkotikapolitikk, der rusavhengige skal tilbys hjelp fremfor straff og stigmatisering.

Rusavhengige skal tilbys hjelp, ikke straff og stigmatisering, skriver politileder Morten Ørn.

Menneskene i Vågsbunnen går til kjernen av dem som rusdebatten og rettsutviklingen er rettet mot. Disse skal ikke straffes, bortvises og ytterligere stigmatiseres, men tilbys hjelp.

Enkelte frivillige hjelpetiltak finnes nettopp i Vågsbunnen, og det er ikke til å undres over at det utvikler seg et miljø der. En sentral del av et rusmiljø er salg, erverv, besittelse og bruk av narkotika.

Erfaringen fra andre store byer i Europa og Nygårdsparken tilsier at det må brede tiltak til for å håndtere dette. I Bergen har det siden 2014 vært et tverrfaglig samarbeid bygget rundt fire stolper: forebygging, behandling og ettervern, skadereduksjon og kontroll.

Kontrollstolpen i form av straff og bortvisning var i mange år eneste virkemiddel mot utfordringen i Nygårdsparken. Det ga liten effekt, og hadde enda mindre positiv effekt for de rusavhengige.

Politiet har derfor over mange år gradvis tatt ned aktiviteten mot de rusavhengiges narkotikabruk. Nå har rettsutviklingen og argumentene som ligger til grunn for denne, ført til en praksis som reduserer kontrollstolpens virkemidler. Av den grunn må de tre andre stolpene styrkes.

I Vågsbunnen er det et spesielt behov for såkalt forebyggende bydesign. Området er i dag preget av finérvegger rundt Korskirken, som hemmer den åpenheten som offentlig rom er avhengige av for å skape trygghet.

Hvilke sosiale normer som er «på plass», defineres derfor av de rusavhengige som har sine tilbud og mye av sitt sosiale liv knyttet til plassen. Akkurat som vi så det i Nygårdsparken, før den ble opprustet.

Målet må være å utvikle og oppgradere området, legge til rette for at den alminnelige bergenser og turist trives og oppholder seg der, og at de sosiale normene og hva som er «på plass», defineres av et større fellesskap enn de rusavhengige alene.

Mange vil si at de rusavhengige vil forflytte seg til nye områder, slik vi så det etter at Nygårdsparken ble rustet opp. Erfaringen tilsier at dette vil skje, men at antallet som forflytter seg, skaller av. Avskallingen øker hvis det tilbys alternative møteplasser. Forflytningseffekten må derfor ikke bli en begrensende faktor i seg selv.

Siden Nygårdsparken ble rustet opp, er det opprettet fire lavterskeltilbud i form av mottakssentre (MO-sentre) i Bergen, og kommunen har jobbet for å etablere et femte i sentrum.

Behandlingstilbudet og ettervernet er styrket, og de skadereduserende tiltakene er utvidet med blant annet brukerrom og heroinassistert behandling. Offentlige og frivillige hjelpetiltak snakker sammen og forsøker å unngå at de konsentreres til ett område som bærer preg av forfall, slik vi fortsatt ser det i Vågsbunnen.

Politiet vil i fremtiden også være en del av det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet. Vi skal ikke straffeforfølge, bortvise og stigmatisere en gruppe mennesker som allerede har store utfordringer med å mestre livet. Politiet har i tillegg god kommunikasjon med byrådet om en eventuell lokalforankret rusreform for Bergen.

Det er ikke greit med forslummede områder i bybildet, og det kan det enkelt gjøres noe med. At noen mennesker sliter med å mestre livet, og faller utenfor samfunnet, krever helt andre og mer komplekse tiltak. Ikke minst at også disse menneskene blir en del av mangfoldet i et levende byliv og aksepteres for den de er.