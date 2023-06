Bergenslisten er en reaksjon på at folk ikke blir hørt

Det kan gå en kule varmt. Men det er ekte, og det er ærlig.

Anne-Margrete Bollmann mener Gerd Tjeldflåts kommentar om Bergenslisten er nedlatende.

Anne-Margrete Bollmann 2. kandidat og ordførerkandidat for Bergenslisten

Gerd Tjeldflåt i BT forsøker å avlive Bergenslisten gjennom en kommentar som er temmelig nedlatende. Det er betenkelig at BT omtaler nye politiske initiativ på denne måten.

Det er et sunnhetstegn at nye politiske initiativ vokser frem. Det er viktig for demokratiet at mennesker engasjerer seg, da er det kraft og vilje. Det er også naturlig at etablerte partier som ble stiftet i en annen tid, får nye utfordrere som ikke følger gamle (og utdaterte?) politiske skillelinjer.

Mange opplever at man ikke når frem til kommunen, og at varsler og bekymringer blir møtt med taushet. Aksjonsgrupper erfarer at saker avgjøres etter forhandlinger bak lukkede dører, ikke fakta og dialog. Man blir fortalt at man kan sende inn høringsuttalelse, men i realiteten er det nytteløst.

I forbindelse med høringen på Kommuneplanens arealdel (KPA) kom det inn over 700 innspill. Kun noen få ble etterkommet, og da fra utbyggere og etater. I bybanesaken kom det inn over 400, og det var kun innsigelsesmyndigheter man tok hensyn til. De andre ble ikke tatt hensyn til.

Vanlige folk bruker fritiden sin på å sette seg inn i kompliserte saker og innviklede regler. De møter et massivt system med byråkrater og heltidslønnede politikere. Politikerne har rådgivere som har direktenummer til journalister de har etablert relasjoner til. Det er Davids kamp mot Goliat.

Bergenslisten ble etablert på grunn av bybanesaken. Ikke først og fremst på grunn av trasévalget, men på grunn av den politiske prosessen. Da Ap sviktet sitt viktigste valgløfte, ble mange frustrert. Da byrådet tapte avstemningen om trasévalget, men kjørte omkamp på bakrommet, ble folk sinte. Men indignasjon er heldigvis en kraft som skaper handling.

Bergenslisten er kritisk til den politiske prosessen i bybanesaken.

Som et nyetablert parti snubler vi og gjør feil. Vi sier og skriver ting som burde vært formulert annerledes. Vi har 3500 medlemmer på Facebook og 15.700 sympatisører i gruppen «Folkeaksjonen Nei til bil og bybane over Bryggen». Det kan gå en kule varmt. Men det er ekte, og det er ærlig. Det kommer fra bergensere i alle aldre med sine følelser og perspektiver.

Vi blir beskyldt for å mangle «politisk erfaring». Vi stiller en liste på 73 kandidater til kommunevalget og 26 kandidater til fylkestingsvalget, mange med lang erfaring fra yrker samfunnet er helt avhengig av.

Vi tror at yrkeserfaring og levde liv er viktigere for å kunne styre en by enn politiske verv og kurs i kommunikasjon. Bergenslisten er etter ett år større enn flere etablerte partier i antall Facebook-medlemmer. Vi har ikke millionstøtte, heltidslønnede politikere og et sentralapparat.

Vi har åpenbart heller ikke sympati i BT. I utgangspunktet burde vi være sjanseløse, men det er vi nok ikke. Vi har en målsetning om å komme på vippen, og det er en realistisk ambisjon. Vi gleder oss til valget!