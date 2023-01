I Herdis’ fotspor på Møhlenpris

Et prosjekt er i gang for å gjøre forfatterskapet til Torborg Nedreaas bedre kjent på flere måter.

Torborg Nedreaas er forfatteren bak Herdis-trilogien. Men vet du hvem hun er?

Grethe Fatima Syéd Styreleder i Torborg Nedreaas-selskapet

Ada Freng Sydneshalvøyen kulturhistoriske lag

Vi ble glade da vi leste Øyvind Kvalnes’ leserinnlegg i BT 14. januar 2023. Han spør hvor godt bergenserne kjenner Herdis-trilogien, om folk er klar over hvilken skatt Torborg Nedreaas har gitt dem, og om bøkene hentes frem til nye generasjoner.

Dette har vi ikke et ferdig svar på, men vi kan fortelle litt om hva vi gjør for å øke kjennskap til dette forfatterskapet.

Grethe Fatima Syéd (t.v) og Ada Freng jobber for å øke kjennskapet til Torborg Nedreaas-forfatterskapet.

Torborg Nedreaas skrev noveller, romaner og essays, og var en kjent og populær radiokåsør. Et sterkt samfunnsengasjement er synlig i forfatterskapet, hvor hun mesterlig skildrer nære forhold mellom mennesker.

Kvinneperspektivet har skapt interesse hos nyere tids lesere. Hun har et sikkert og følsomt blikk når hun skriver fra barnets synsvinkel. Likevel er vi flere som opplever at forfatterskapet har blitt mindre synlig, kanskje fordi hun leses lite i skolen.

Torborg Nedreaas-selskapet springer ut av et levende engasjement for en stor forfatter. Vi jobber med å øke interessen for, og kunnskapen om, forfatterskapet gjennom arrangementer, nyhetsbrev og samarbeid med skoler, slik det står på nettsiden til selskapet.

Forfatteren Torborg Nedreaas mottok Norsk litteraturkritikerlags litteraturpris i 1950.

Sammen med Møhlenpris skole, Sydneshalvøyen kulturhistoriske lag og teatergruppen Eventyr i Parken har selskapet satt i gang et prosjekt med elever og lærere på 7. trinn på Møhlenpris skole. Skuespillere fra Eventyr i Parken har formidlet tekst og samtalt med elevene.

I en periode fremover leser, lytter og samtaler elevene og lærerne om livet til Herdis. Skuespillere fra Eventyr i Parken avslutter prosjektet med en utendørs vandreforestilling i Herdis’ fotspor på Møhlenpris 8. februar, og en samtale med elevene etter den.

Vi har også søkt om å få gjøre Nedreaas’ forfatterskap kjent på flere skoler gjennom Den kulturelle skolesekken.

Opplegget vi søker om støtte til, vil også gi lærere som har ansvar for å formidle sentrale norske forfatterskap på ulike trinn i skolen ideer om hvordan sentrale norske forfatterskap kan formidles.

Elevene vil få nye leseopplevelser, og opplegget vil ta elever og lærere ut av klasserommet, vise dem bygatene og gjenoppvekke stemningen fra tiden Nedreaas skriver om i tidsreisen.

Svaret på spørsmålet til Kvalnes er at vi arbeider for å gjøre forfatterskapet til Torborg Nedreaas bedre kjent på flere måter. En annen side av dette arbeidet er å gjøre bøkene tilgjengelig.

Midt på 1990-tallet fikk Møhlenpris skole et klassesett av «Musikk fra en blå brønn» fra Møhlenprismillionen, nettopp for at hun ikke skulle bli glemt. I nyere tid har Nedreaas-selskapet sørget for nyutgivelser av Herdis-trilogien og gjennombruddsromanen «Av måneskinn gror det ingenting» og slik nådd ut til nye lesere.

Dermed kan vi nå ta de neste stegene, og utvikle både skoleprosjekt og en årlig kulturtradisjon med vandreteater på Møhlenpris.

Vårt mål er at flere skoler og andre interesserte skal få ta del i prosjektet i årene som kommer. Slik jobber vi mot et svar på Kvalnes’ spørsmål om hvordan flere skal få gleden av å oppdage det rike forfatterskapet til Torborg Nedreaas.

Bergen kommune har også vedtatt å få opp en statue av henne. Med det vil en av våre drømmer bli virkelighet. Vi ønsker Kvalnes og alle andre interesserte velkommen til å ta del i arbeidet med å realisere flere.