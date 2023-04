Slik utslettes Bergens og Norges historie

Dagens verne- og fredningsregler fungerer ikke.

I stedet for at myndighetene samarbeider med de eierne som vil og kan bevare, kjemper de mot dem, mener innsenderen. I påsken raste denne Sandviksboden.

Ingelin M Hoff Larsen Loddefjord

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Forleden raste nok en Sandviksbod. Dette var et bygg antakelig fra 1600-tallet, og var en del av en opprinnelig rekke med sjøboder fra Skuteviken til Sandviken. Sammen med Sverresborg, Håkonshallen, Rosenkrantztårnet og den for lengst forsvunne Strandsiden var dette BERGEN.

I Bergen må vi ta vare på miljøer – ikke bare bygg. Dessverre har staten ennå ikke oppdaget at kystkulturen er vel så opprinnelig og verneverdig som gamle stabbur (selvsagt må disse også vernes).

Derfor er det håpløst når Bergens sjel forfaller. I stedet for at myndighetene samarbeider med de eierne som vil og kan bevare, men må ha mulighet til å bruke byggene til noe, kjemper de mot dem.

Det er ytterst få Arild Haaland-er og Roger Iversen-er, skriver innsenderen om bygningsvernerne. Her er Iversen på befaring i Nordnesboder i 2019.

De må heller frata de uvillige eierne myndighet over egen eiendom, vedlikeholde byggene og gjøre dem til museer – eller tvangsselge dem til noen som vil bruke dem til noe.

Egentlig tror jeg at hvis bare fasaden og miljøet blir fredet, og det indre kan moderniseres, ønsker de fleste eiere å bevare. Det er bare ytterst få som er spekulanter og vil rive. Dessverre er det også ytterst få Arild Haaland-er og Roger Iversen-er.

Nå råtner bygninger mens eiere og myndigheter krangler. Slik verne- og fredningsreglene er i dag, fungerer de ikke.

Vi har, slik jeg har oppfattet det, fredning og verning, hvorav fredning er det strengeste. Samtidig trenger bygg mennesker – ellers blir de bare museer.

Hva om man sa at vernede bygg og bymiljøer måtte beholde fasaden, slik at miljøet besto, men at de innvendig kunne gjøres brukbare for boliger, kontoret og så videre? Da kunne eierne eventuelt ved behov få noe støtte til det ytre, hvis for eksempel vinduer ble eksepsjonelt dyre.

Fredede bygg, hvor man heller ikke får gjøre moderniseringer inne og derfor ikke kan bruke dem, må bli museer, og det offentlige må vedlikeholde disse.

Vær så snill – gjør noe raskt, slik at ikke Bergens stolte historie forsvinner. Bryggen ble reddet med et nødskrik av Asbjørn Herteig & co. Fremdeles er det et delvis sammenhengende sjøbodmiljø. Redd det.