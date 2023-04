Engangsgriller bør forbys

Før du setter pølsen i halsen: Dette er ikke noe vi har funnet på, et forbud er også etterspurt av brannvesenet.

Forlatte engangsgriller på bergenske badestrender betyr brannfare, forurensing og sløste ressurser, mener innsenderen.

Christine Ødegaard Bystyrerepresentant (MDG)

Våren er her, og når solen titter frem, er vi bergensere raskt ute i friluft og kosen, før det skyer til igjen. Grilling er en favorittaktivitet og noe vi skal unne oss. Men brannfaren i skogen og forsøplingen i parken gjør at vi bør grille smartere.

Selv plukker jeg boss på dugnad hver vår i nærområdet på Nattlandsfjellet og nede ved sjøen.

Det er mye rart som flyter rundt, og engangsgriller står for mye av forsøplingen. Grillene er også brannfarlige, og stygge svimerker er ikke et uvanlig syn.

Kommunen bør anlegge flere fellesgriller og bålplasser, mener Christine Ødegaard i MDG.

I en tid hvor det er forbud mot engangsplast, og bitte små plastskjeer erstattes med langt mer bærekraftige produkter, er det lite forståelig at engangsgrillen fremdeles er et kjent element på norske strender, skjærgårder og ellers i ute i det fri på sommerstid.

Forlatte engangsgriller på bergenske badestrender vitner også om sløste ressurser. Engangsgrillen lages av aluminium, som er svært energikrevende å produsere, og resirkuleres sjelden.

Hvert år dukker det heldigvis opp nye og gode alternativer på markedet med bærbare griller, og kommunen kan og bør anlegge flere fellesgriller og bålplasser i parker, byfjell og friluftsområder. Flere fellesgriller vil både skape muligheter for sosialt samvær og bedre matopplevelser. Det bør ikke være sånn at man må ha balkong eller hage for å bli med på grillfesten.

Derfor foreslår MDG å erstatte engangsgriller i bergenske parker og skoger med flere og bedre fellesløsninger som minsker brannfaren og forurensingen.

Stygge svimerker er ikke et uvanlig syn, skriver innsenderen.

Og før du setter pølsen i halsen: Forbud mot engangsgriller er ikke noe MDG har funnet på, det har blitt etterspurt av Brannvernforeningen og brannvesenet i en årrekke, særlig når gress- og lyngbranner er blitt et vestlandsk vårtegn.

Det er klart at noen håndheving av et slikt forbud vil være krevende, men signaleffekten vil være stor. Kanskje vi kunne hindret både brann, forsøpling og litt kjip matlaging? Et skikkelig kinderegg på regnfrie dager i Bergen!