Byliv kan ikke regnes i kroner og øre

Jeg er bekymret for hva uteservering vil gjøre med byens naturlige samlingsplass.

Innsenderen mener uteservering på Torgallmenningen vil føre til økt kommersialisering av åpne byrom.

Andreas Madsen Berg Bystyremedlem for SV

I BTs leder 10. mai tar avisen til orde for at å etablere uteservering på Torgallmenningen er en bra ting for byen. Dessverre er lederen nok et innlegg i denne debatten som bærer preg av mangelfulle vurderinger av hva dette kan bety for hjertet av byen vår.

Jeg er bekymret for hvilke konsekvenser vedtaket kan ha for byens naturlige samlingsplass. Torgallmenningen brukes i dag til planlagte og spontane markeringer for alle bergensere, enten det er som utstillingsvindu for kulturlivet, demonstrasjoner eller familiearrangement for små og store.

I debatten om skjenk på denne plassen er det derfor helt avgjørende at vi tenker over de langsiktige konsekvensene av at hjertet av byen vår blir privatisert.

Andreas Madsen Berg er bekymret for hvordan uteservering på Torgallmenningen vil legge begrensninger på det spontane folkelivet.

Hva er problemet? Vedtaket som fikk flertall i bystyret, er i større grad preget av opportunisme enn ansvarlig politisk styring. Det er for mye usikkerhet rundt hvordan uteservering på Torgallmenningen skal gjennomføres. Hvor mange aktører, hvor mange bord og hvor stort område dette skal ta beslag på, gidder ikke forslagsstiller engang å forholde seg til.

Tvert imot så overlater de det til byrådet som i utgangspunktet stemte imot, og som nå sitter med ansvaret for å gjennomføre vedtaket på et par uker. Jeg skulle ønske at vi kunne hatt en kunnskapsbasert debatt om dette, ikke en som var preget av hastverk og kortsiktige politiske seire.

Innsenderen vil ikke ha skjenking utenfor restauranter som denne på Torgallmenningen.

Avhengig av omfanget kan forslaget få alvorlige konsekvenser for små og uavhengige serveringssteder. I dag ser vi allerede at det kun er de store kjedene som har råd til å betale for de dyre lokalene i nærheten av Torgallmenningen.

Da sier det seg selv at dette forslaget først og fremst vil gi de samme aktørene mer plass, noe som igjen kan sette press på små og uavhengige barer, restauranter og kafeer i Bergen sentrum og rasere driftsgrunnlaget til flere av de nye bydelspubene som har kommet til de siste årene.

Når uteserveringer i større grad tar over Torgallmenningen, Vågsallmenningen og Festplassen, er det tydelig at de bilfrie offentlig plassene våre er ettertraktet av både næringsliv og innbyggere. Dette viser at vi har et stort potensial, men også behov for flere bilfrie områder i byen vår.

På de fineste solskinnsdagene kan en nærmest gå i kø fra Torget til Den blå steinen. Torgallmenningen er stedet vi samles på når vi feirer og når samfunnet sørger. I dag er Torgallmenningen kanskje det stedet i Bergen med mest liv. Dessverre virker det som at den uhellige alliansen av MDG, Høyre og resten av Bergens høyreside kun regner byliv i kroner og øre.