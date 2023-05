I dag ville vi heise dette flagget i Bergen, men vi fikk nei

Gratulerer med Europadagen!

Venstre-politikerne Ole Martini (23) og Grete Line Simonsen (55) fikk ikke gjennomslag for å feire med EU-flagg på offentlige flaggstenger i Bergen.

Grete Line Simonsen Bystyrerepresentant og 4. kandidat, Bergen Venstre

Ole Martini 3. kandidat og ungdomskandidat, Bergen Venstre

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Europadagen kommer i år med en bismak av sorg. Det er krig i Europa. Putin bombarderer Ukraina og dreper uskyldige ukrainere. Aldri har et samlet Europa vært viktigere enn nå.

I 1950 presenterte den franske utenriksministeren Robert Schumann planen om å legge fransk og tysk kull- og stålindustri under felles europeisk kontroll. Hensikten var å fremme fred og samarbeid i Europa, i en tid der man bare noen få år tidligere hadde kriget mot hverandre. Dagen Schumann la frem sine planer – 9. mai – ble senere til Europadagen.

Bør Norge på nytt søke medlemskap i EU? Ja Nei Kanskje, men ikke nå Vet ikke

EU ble dannet med det formål å øke samarbeidet mellom europeiske land. En bemerkelsesverdig ambisjon sett i lys av kontinentets historie. Siden har ingen av EU-landene vært i krig mot hverandre. Medlemslandene har stått sammen for å bevare freden og utvikle det europeiske samarbeidet.

Det er pinlig å se at Senterpartiet tilsynelatende har fått styre Norges europapolitikk. EU har hele tiden vært den fremste forsvareren av Ukrainas suverenitet mot Putin-regimet – og var raskt ute med sanksjoner, i motsetning til Norge, som diltet etter.

EU har samarbeidet effektivt og reagert kraftig og omforent på Russlands overgrep mot Ukraina. Dette har ikke bare overrasket Putin, men også resten av verden. Unionen har vist lederskap og bidratt til å svekke Putins posisjon.

Innsenderne vil at Norge skal revurdere sitt forhold til EU. Her besøker EU-sjef Ursula von der Leyen Troll A-plattformen sammen med Nato-sjef Stoltenberg og statsminister Støre.

Vi som signerer dette innlegget, tilhører to forskjellige generasjoner. Den ene fikk stemme ved folkeavstemningen i 1994, den andre var ikke født ennå. Den ene vokste opp i Norge under den kalde krigen, den andre ble født i et nylig gjenforent Tyskland av østtyske foreldre.

Begge har nytt stort av frihetene og sikkerheten som EU direkte eller indirekte har gitt oss. Men aller helst skulle vi sett at Norge fikk revurdere sitt forhold til EU, og at begge får stemt i en ny folkeavstemning.

Det har gått nesten 29 år siden den forrige folkeavstemningen om norsk EU-medlemskap. Siden den gang har vi egentlig ikke hatt en ordentlig debatt om vår tilknytning til EU. Og vi opplever at venstresiden fremdeles henger igjen på 90-tallet med sine argumenter. Ingen under 47 år er blitt spurt om hva de mener om medlemskap i EU. Det er udemokratisk.

Bergen kan dessverre ikke melde Norge inn i EU, men vi kan gjøre vårt for å markere Europadagen. Derfor foreslo Venstre at Bergen hvert år skulle flagge med europaflagget på Europadagen den 9. mai. For å vise Bergen sin dedikasjon for et samlet Europa som står omforent for fred, demokrati og menneskerettigheter. Det var ikke bystyreflertallet bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Folkets parti, Rødt, KrF, Frp og SV enig i, og stemte ned forslaget.

Når vi markerer Europadagen, markerer vi vår tilslutning til det europeiske prosjektet. Til demokrati, rettsstaten og ethvert enkeltmenneske sin ukrenkelige frihet. Denne dagen burde vi også ha markert i Bergen.