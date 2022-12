Prøver Ap i Bergen å tape valget?

Jeg tror de har begått en enorm tabbe som de ikke har forstått omfanget av.

Her signerer Aps Geir Steinar Dale budsjettavtalen mellom Ap og KrF, Venstre, Senterpartiet og Høyre. I bakgrunnen smiler Håkon Pettersen (fra v.), Erlend Horn, Ove Sverre Bjørdal og Charlotte Spurkeland.

Kim Even Straumsnes Åsane

Jeg visste ikke om jeg skulle le eller grine da jeg så budsjettet Arbeiderpartiet (Ap) hadde laget med høyresiden i byen. Ingen indeksregulering av sosialstønader, men kutt i eiendomsskatt.

For å si det slik. Hva hjelper det Bergens fattigste at bystyret kutter i eiendomsskatt? Sosialklienter har knapt lov til å eie noe som helst.

Norge befinner seg for tiden midt i en fattigdomskrise, og matprisene har i det siste året løpt løpsk. Prisene på mat har gått opp med tolv prosent, og den generelle prisøkningen er på syv prosent.

Til tross for dette prioriterer ikke Ap, eller noen av partiene på høyresiden, å indeksregulere sosialstøtten i Bergen. Tvert imot lar de sosialstøtten bli som den er, selv om man forventer ytterligere prisøkning i 2023.

Kim Even Straumsnes er medlem av SV, men skriver innlegget som privatperson.

AP har knapt nok hatt dårligere meningsmålinger enn de har nå. 15 prosent nasjonalt er katastrofe for Ap. Derfor skulle man tro at Ap inn mot et valgår ønsket å markere seg som et varmt og barmhjertig parti som ønsker å utjevne forskjeller i samfunnet. Men det viser budsjettsamarbeidet her i Bergen at de ikke ønsker.

I stedet for å lage et budsjett som møter fattigdomskrisen, prioriterer Ap å kutte i eiendomsskatt. Jeg skjønner ikke hva slags prioriteringer dette er midt i en dyrtid hvor fattighuset og Frelsesarmeen blir nedrent av fattige som ikke har penger til mat.

Man må gjerne kutte i eiendomsskatt, men er dette egentlig Ap-politikk? Burde ikke Ap heller være opptatt av å hjelpe fattige?

De frivillige organisasjonene har gått ut og sagt at de ikke har kapasitet til å hjelpe alle som trenger det, og at de føler at staten overlater en alt for stor del av fattigdomsbekjempelsen i Norge til dem. Det er jeg helt enig med.

Når det gjelder Ap i Bergen, så tror jeg de har begått en enorm tabbe de ikke har forstått omfanget av.

Ved å inngå budsjettsamarbeid med Høyre året før et valg, blir det ekstremt vanskelig i Bergen for Ap å gå til valg mot nettopp Høyre. Hvordan skal de kritisere Høyre når de nettopp har laget budsjett med dem?