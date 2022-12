Då eg gjorde jula levande for elevane

Eg trur kanskje dette var min beste augneblink som prest.

Skulegudstenesta er ein god tradisjon, og barn fortener det ypparste av pedagogisk kløkt og godt bodskap, meiner innsendaren.

Marita Bjørke Ådland Prest

Å laga jul handlar om så mykje. Men mest av alt handlar det om å laga jul i kyrkja, spør du meg. Desember er ein strålande månad for oss som jobbar i kyrkja. Og ikkje berre desember, men heilt frå starten av oktober og november øver vi jo på julesongar og planlegg jula.

Så for deg som elskar jul: Begynn å jobba i kyrkja! Men nok om det.

Eg fekk lyst å fortelja ei historie frå min jobb som prest. Kyrkja er jo hovudleverandør av julestemning, godt bodskap og tradisjonar når det kjem til jula. Ein god tradisjon som mange kjenner, er skulegudstenesta. Kvart einaste år kjem dei tuslande med vinterjakke, vintersko og refleksvest, dei har kava seg gjennom snødrev og brøytekantar for å komma til kyrkja.

Marita Bjørke Ådland er prest. Under ei skulegudsteneste fekk både ho og elevane ei spesiell oppleving.

Og så sit dei der i benkane, fulle av forventning, fjetra av julegran, orgelbrus og stemninga som seier jul. Så skal ein som prest finna på noko nytt å seia, kvart år.

Barn er, heldigvis, eit kresent publikum som fortener det ypparste av pedagogisk kløkt og godt bodskap. Jula handlar jo eigentleg om det som går både opp og ned (Gud, for eksempel, kom jo ned i jula), og det er mykje i livet som handlar om at det går opp og ned.

Presten følte ho gjorde jula levande for elevane.

Så eg tok med meg eit stigespel og steig opp på preikestolen. Eg sa litt om stigespelet, og at når ein fell ned stigen, kan ein føla at det går skikkeleg nedover, og når ein stig oppover i stigen, kan ein fort kjenna at livet er bra. Jesus kom jo til jorda for oss alle.

Det kyrkjelyden ikkje veit om, er at eg har ein løyndom på lur i sakristiet (bakrommet). Så midt i preika går eg ned frå preikestolen mens eg snakkar, og på veg ut att i kyrkja tar eg med meg babyen som har lege musestille i fars armar og venta.

Heilt umerkeleg er det altså noko fysisk som har blitt del av preika, ein lys, levande baby! Såpass må det vera på ei skulegudsteneste; eit ordentleg jesusbarn!

Blikka til elevane var rett og slett ei ubetaleleg oppleving. Dei var sprekkeferdige av nysgjerrigheit og engasjement (eg skulle ønska kyrkjelyden alltid var så engasjert!). Til slutt boblar det over for ein gut i tredjeklasse som, midt i preika, ropar ut: «Hvor fikk du tak i den babyen!»

Det var ein fantastisk oppleving, og kanskje min beste augneblink som prest. Fordi eg følte at eg laga jul og gjorde jula levande for dei som var der. For det er jo det som skjer i jula: At Gud blir menneske og kjem til deg og meg.

God jul frå oss som lagar jul i kyrkja di!

Denne teksten er blant bidraga til BTs skrivekonkurranse «Vi som lager jul». Les fleire av bidraga på bit.ly/btjul22.