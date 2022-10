Respekter meg selv om jeg mener noe annet enn deg

Vi får høre at vi er bedrevitere og ekstremister.

«Vi er ikke lenger huleboere, vi klarer oss uten kjøtt», mener Javiera Saavedra i Noah.

Gjensidig respekt er noe vi alle ønsker. Det er likevel én debatt hvor forventningen av respekt er svært dobbelmoralsk. Vegetar-/vegandebatten har på lik linje med politikk og religion blitt et tema man helst ikke tar opp i et hyggelig middagsselskap.

Jeg har stor beundring for mennesker som kan lytte og tilegne seg kunnskap, og heller sette pris på det enn å være fast bestemt på å «ha rett». Misforstå meg ikke, dette er ikke retorikk ment som at jeg selv har rett, men det finnes fakta, det finnes emosjoner og det finnes synsing og stahet.

Selv har jeg valgt å ta avstand fra animalske produkter på grunn av min kjærlighet for liv. Menneskeliv, dyreliv, ja, liv generelt (ikke kom med «planter har følelser» nå, et argument som dukker opp innimellom og som jeg rett og slett ikke gidder å ta på alvor engang).

Fakta er at 3,6 millioner hannkyllinger kvernes levende i Norge hvert eneste år. Hvorfor? Fordi de er boss for eggindustrien, de kan jo ikke legge egg. 1,6 millioner griser slaktes, over 300.000 kuer og kalver, og over én million sauer for å nevne noen av dyrene. Til sammen drepes over 72 millioner (!) dyr årlig i lille Norge.

Jeg hører regelmessig ikke-veganere snakke om hvordan veganere er frekke pedanter som skal bestemme hva alle skal spise, at vi er idealister og bedrevitere, og selv ordet «ekstremist» er noe jeg et par ganger har fått slengt i fleisen.

Samtidig sitter nettrollene og kommenter på Noahs Facebook-poster om plantebasert mat: «Hvordan steker man biff?», «Nå skal jeg gå på McDonald’s og kjøpe nuggets», og «Men vi har alltid spist kjøtt, hvorfor skal vi endre det?».

Vel, det er mange ting som har blitt endret med tiden – til det bedre. For eksempel fikk kvinner først stemmerett 1913, og homofile fikk lov til å inngå ekteskap i 2009. Vi er ikke lenger huleboere, vi klarer oss uten kjøtt, så akkurat dét argumentet er rimelig svakt (og dessverre en gjenganger).

Poenget mitt er at respekt skal være gjensidig, og begge parter har nok mye å lære her, men det begynner med en selv. Ikke bli sur på fakta og vær åpen for ny informasjon og kunnskap – uansett tema. Ignoranse er langt ifra «bliss».