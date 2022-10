Matsvinnet må reduseres nå

Det er mye vi kan gjøre i Bergen.

Vi kaster altfor mye mat, mener innsenderen.

Mailiss Solheim-Åkerblom Gruppeleder for Rødt Bergen

Bergen har ingen oversikt over hvor store mengder mat som kastes i kommunal drift.

Samtidig vet vi at sult i løpet av 2022 har nådd rekordnivåer. Minst en tredel av all mat som produseres i verden, kastes hvert år. Når mer enn 800 millioner mennesker lider av sult, er matsvinn et vondt eksempel på kontrasten mellom bunnløs fattigdom og ekstrem rikdom. Både på verdensbasis og i vårt eget land.

Å produsere mat krever store ressurser. Både landområder, arbeidskraft, energi, drivstoff, gjødsel og vann må til. Koronapandemien og klimaendringer har allerede påvirket hvem som har tilgang på dette, og hvor stor tilgang man har. Nå truer Putins krig i Ukraina, og sanksjonene som har kommet i kjølvannet av denne, med å utløse hungersnød, ifølge FNs generalsekretær António Guterres.

En av grunnene til at vi kaster minst 450.000 tonn mat i Norge årlig, er at det er mye enklere for bedrifter å kaste mat som nærmer seg overmoden, heller enn å gi den bort. Mye spiselig mat kastes fordi den ser snål ut, eller fordi butikkene må ha brødhyllene fulle døgnet rundt for å friste kunden med et bredt utvalg. Dette kan det lett gjøres noe med, og det heter matkastelov.

I Hurdalsplattformen lover Arbeiderpartiet og Senterpartiet at de skal få på plass en matkastelov. Ett år etter plattformen ble underskrevet, er det eneste som har skjedd at mer enn 100 millioner brød har blitt kastet i Norge, og at regjeringen foreslår å kutte i statsstøtten til Matsentralen.

Det er dårlig for verdens ressurser, kampen mot sult og de økende forskjellene, og ikke minst klimaendringene. For visste du at matsvinn alene står for ti prosent av verdens klimagassutslipp?

Mailiss Solheim-Åkerblom, gruppeleder i Rødt Bergen

I Norge har matprisene økt tolv prosent på ett år. Denne økningen kommer på toppen av alle andre prisøkninger. Organisasjonene som deler ut mat, forteller om stadig voksende matkøer. Mens vanlige folk sliter med å få endene til å møtes, gir matsvinn et økonomisk tap på minst 22 milliarder kroner i året i Norge. Kontrastene kunne ikke vært større!

Hva kan vi gjøre? Svaret er: ganske mye. Verden har nok mat til alle, det vi trenger, er rettferdig fordeling og at maten som produseres faktisk blir til mat på bordene våre. Vi trenger en mye mer radikal klimapolitikk, og nedrustning og samarbeid heller enn stadige kriger.

Å endre verden er nødvendig, og historien viser at det er mulig når vi vil. Dette er langsiktige tiltak, men det finnes også tiltak som kan gjennomføres her og nå. Å redusere matsvinn er kanskje det enkleste og viktigste!

Selv om regjeringen lar matkasteloven vente på seg, er det mye vi kan gjøre i Bergen. Først og fremst må vi få på plass en oversikt over hvor mye matsvinn som produseres i kommunal drift.

Nå foregår det et prøveprosjekt på noen av byens sykehjem, og dette tiltaket må utvides til øvrige etater. Når ny klimastrategi skal vedtas, må vi sikre at den inneholder konkrete målsettinger for reduksjon av matsvinn og vise til hvilke tiltak byen skal satse på.

Det er politisk enighet i Norge om at matsvinn er et problem som må løses. Det som mangler, er tempo og handlekraft. Rødt er klar for å få komme i gang. Er du?

