Du skal ikke sette håndvesken din på det ledige setet

Noen ganger kommer karma og biter deg i rumpen.

Innsenderen ergrer seg over «veske-dronninger» som okkuperer et sete med vesken sin.

Birte Augestad Bergen

Har du noen ganger ergret deg over veske-dronninger som setter håndvesken sin på det ledige setet ved siden av seg, uten tanke for at andre kanskje trenger den ledige sitteplassen? Vel, noen ganger kommer karma og biter deg i rumpen.

Jeg har i perioder vært flittig bruker av bussen mellom Bergen og Norheimsund. Stort sett på lørdager. Har du tatt bussen noen ganger, så har du garantert opplevd veske-dronninger, både på godt og vondt. Det andre du kanskje har lagt merke til, er at det ofte er de samme passasjerene som dukker opp.

Sånn var det denne lørdagen også. På Bergen busstasjon kom veske-dronningen inn som en av de første passasjerene. Kikket seg rundt, tok av jakke, tok frem øreklokker, satte seg godt til rette på dobbeltsetet bak sjåføren og plasserte håndvesken resolutt på setet nærmest midtgangen. Her skulle ingen komme for nær.

Bussen ble ganske, men ikke helt full. Vi sneglet oss av gårde og rullet inn på Arna terminal etter et kvarters tid.

Da jeg kikket ut av vinduet, syntes jeg at jeg dro jeg kjensel på en av de mer faste lørdagspassasjerene. Jo da. Det var den mer eller mindre glade laksen som tok bussen til Arna hver lørdag for å ta en tur innom Vinmonopolet, og som vanlig hadde han kjøpt to flasker brennevin. Og som vanlig hadde han også denne lørdagen allerede drukket opp den ene.

Jeg trenger vel ikke forklare nærmere, men det gikk som det måtte gå. For denne karen hadde slett ikke tenkt å stå i midtgangen når det fortsatt fantes ledige seter. Så han nikket til dronningen, satte vesken på gulvet og sa at «jeg tenker jeg setter meg her med deg, jeg».

Dronningen var lamslått, stum og rådvill. Men det spilte ingen stor rolle ettersom medpassasjeren kunne snakke for to.