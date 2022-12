I dag fikk jeg et smil som varmet hele meg

Det handler om de små relasjonene som oppstår daglig, til de store som former våre liv for alltid.

Et tilfeldig møte med en butikkansatt fikk Camilla Borrevik til å tenke over verdien av gode relasjoner.

Camilla Borrevik Bergen

Midt i førjulskaoset handlet jeg en gave til nevøen min. Butikken var full og kaoset komplett. Jeg fant det jeg skulle ha og fortet meg til kassen. «Jobben gjort» tenkte jeg; ny gave fikset. Et nytt punkt på listen kunne krysses av.

Da jeg kom frem til kassen, ble butikkarbeideren plutselig fra seg av glede da han så hva jeg hadde plukket med meg. «Denne elsker sønnen min», sa han. «Vi sitter sammen og leker med den i timevis!» Og mens han pakket gaven inn, så smilte han det herligste smil, som om han akkurat i det øyeblikket satt sammen med sønnen sin.

Julen er høytid for hvordan relasjoner kommer til uttrykk, kanskje mest synlig gjennom gaver.

En gave er en bekreftelse på en mellommenneskelig relasjon fra en person til en annen. Jeg hadde nesten helt glemt det, idet jeg løp fra den ene butikken til den andre. Fanget i jakten på effektivitet og krysse av et punkt på listen.

Men opplevelsen i butikken fikk meg til å stoppe opp. Et lite smil som sa så mye, om en relasjon som ga så mye. Vi mennesker er innvevd i et nett av relasjoner, og relasjoner kan være så mangt.

En relasjon kan for eksempel være praktisk, men betydningsfull. Det kan være en kollega man jobber med, eller en lege som hører på deg.

En relasjon er aldri klart definert. En relasjon er alltid i endring og kan med tid endre karakter. Noen vil faktisk ikke ha relasjoner til andre, i alle fall i perioder. Det er også veldig mange som skulle ønske de hadde flere.

Noen ganger kan en plutselig relasjon, som endrer liv for alltid, oppstå mellom mennesker. Mens andre ganger blir en relasjon glemt like fort som den oppsto.

Vi mennesker er rare dyr, og vi trives ofte i flokk. Noen ganger kan det være samhold gjennom blod eller kjærlighet, men like ofte kan det være et fellesskap gjennom verdisyn. Noen ganger savner man kanskje en flokk.

For mange små (og kanskje noen store), så er et av årets høydepunkt basert på en fiktiv relasjon til en fiktiv mann med skjegg og rød drakt.

Det spiller ingen trille om de små faktisk har sett mannen, for de kjenner til resultatene som forhåpentligvis kommer i form av glede. Hvis man har råd til det. Og kanskje det er her poenget med å gi relasjoner en ekstra tanke nå i julen gjør seg gjeldende.

Julen er nemlig høytid for våre relasjoner, til de mennesker vi kjenner, men også de vi ikke kjenner. Det handler om de små relasjonene som oppstår daglig, til de store som former våre liv for alltid. Dette vet vi, men ettertanken forsvinner gjerne et sted mellom frysedisken og ostehyllen i den altfor lange køen på butikken etter jobb i drittvær.

Gi en tanke til hvilke relasjoner som betyr noe for deg – de små og de store, de gamle og nye. Gi en tanke til hvordan du selv har mulighet for å påvirke egne relasjoner, men også andre sine.

Det kan være utkledd som en fiktiv skikkelse i rød drakt, gjennom en anonym gave til noen du ikke kjenner, en telefon, en melding, eller et smil bak disken. God jul og takk for de mange relasjoner!