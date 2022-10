Det hjelper ikke å hakke på foreldrene, lektor Hermansen

Slik språkbruk fremmer ikke samarbeid mellom hjem og skole.

Hvordan tror du elever og foreldre opplever din holdning til dem? spør Dag Aastveit i dette svaret til lektor Mirjam Randa Hermansen.

Dag Aastveit Bergen

I flere innlegg, senest i BT 29. september, skriver lektor Mirjam Randa Hermansen om holdninger til skole. Både «gode» og «dårlige» elever og foreldre påvirker hva læreren tenker. Dette kommer igjen til syne gjennom dine holdninger og hvordan du snakker om dem.

Hvordan tror du elever og foreldre opplever din holdning til dem? Hvilke ord bruker du når du snakker om dem?

«Selvsentrerte, egoistiske og uoppdragne barn sendes til skolen» skriver lektor Hermansen i BT 16. september. Det ser også til at hun har løst skolevegringmysteriet: «Opplever de (elevene, min anm.) ubehag, går de gjerne hjem og gråter».

I BT 2. september hevdes det at tilpasset undervisning er med på å skape egosentriske foreldre og barn. Her er og flere anekdoter, med vekt på kravstore foreldre med tulleproblemer: Foreldre som krever flytting av skolekonserter, eller kommer skrensende i kondomdress på sykkel for å klage på laguttak i fotball.

I Dagbladet 28. september finnes derimot antydninger til at foreldre kommer med «ordentlige» problemer: De ønsker tiltak siden eleven ikke får utbytte av den ordinære undervisningen. Svaret fra lektor Hermansen: «Vi vet at eleven er lat og lite utholdende».

Hvilket samarbeid mellom hjem og skole skal det bli av dette? Som du selv sier, er læreren den profesjonelle (i alle fall den minkende andel som faktisk er utdannede lærere). Foreldrene er amatører når det gjelder skolepolitikk.

«Dårlige lærere» beskriver ikke nødvendigvis den enkelte lærers egenskaper. Like gjerne kan det være uttrykk for frustrasjon over manglende ressurser, manglende kompetanse, støy i klassen, manglende tilpasning, mobbing og mye annet.

Du har selvfølgelig rett i at enkelte mennesker er uvitende, storforlangende og arrogante. Noen av dem er foreldre. Andre er skolebyråkrater og -politikere.

For å være ærlig så tror jeg det er sistnevntes holdninger som er årsaken til flest problemer i skolen. Og da hjelper det ikke å hakke på foreldrene. Når hørte du sist fra en forelder at dere lærere trenger enda mer rapportering, kontorarbeid, målstyring, evaluering og loggføring? Når sa sist en forelder til deg at det er akseptabelt at elever med spesielle behov blir henvist til «oppbevaring» hos (billigst mulige) ufaglærte assistenter?

Du kan selv velge hvordan du omtaler elever og foreldre, men erkjenn at det har sine konsekvenser. Hvis det skapes et inntrykk av skolen som slagmark mellom hårsåre lærere og kravstore foreldre, vinner ingen av «partene». Men elevene taper garantert.