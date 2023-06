Jeg er lei av trafikk-moralistene i BT

Bilistene lider i landets heftigste bompengeregime.

Cesilie Tveit mener vi bør bruke mer krefter på å tilrettelegge for samkjøring.

Cesilie Tveit Folkets parti

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

BT-kommentator Gerd Margrethe Tjeldflåt oppfordrer elbilistene til å legge fra seg god samvittighet. Etikk og moral i klimaets navn er jaggu vanskelig – skal ikke vi ha god samvittighet for at flere og flere kjører utslippsfritt?

Les også Gerd M. Tjeldflåt: «Køyrer du elbil i byen med godt samvit? Det er det ingen grunn til.»

At biltrafikken øker totalt sett, bør kanskje være et samvittighetsspørsmål for dem som sentraliserer kommunale tilbud, lar være å trygge skoleveier, øker kollektivtakster eller fjerner direkteruter for buss.

Jeg vil si det klart bidrar til at flere blir nødt til å kjøre for å holde hodet over vannet i hverdagen. Bilistene velger å lide i landets heftigste bompengeregime, fordi det sannsynligvis mangler gode nok alternativer. Hvor er moralen i dette?

Jeg syns det gjerne ikke er bilistenes problem at det ikkje var «dette som var meininga» med nullvekstmålet. Meningen fra øverste hold på Rådhuset er at flere skal sykle og gå. Det funker ikke selv med milliardinvesteringer i nye sykkelveier. Tre-fire prosent syklende i 2008 er fortsatt kun tre-fire prosent i 2023.

Årsrapporten for 2022 fra Miljøløftet viser en mager stigning på 0,5 prosent i syklende, samtidig som sykkelindeks sammenlignet med 2018 er 1,6 prosent lavere på tellepunkter. Til tross for 5,5 kilometer med ny sykkelvei bare det siste året. Skal elbilistene måtte betale enda mer for en trafikkpolitikk de færreste ser seg tjent med?

Nesten hver fjerde bil i Bergen er nå elektrisk, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikk.

Jeg tror for øvrig ikke elbilistene har spesielt god samvittighet, særlig med tanke på at deler av batteri-industrien drives av skruppelløse kapitalister som tvinger barn til å grave etter kobolt til litiumbatterier med bare hender.

Så egentlig kan bilister stå overfor et moralsk dilemma: bli flådd selv med en fossilbil eller bidra til flåing av den tredje verden? Dette er på politikernes samvittighet. Derfor stiller jeg meg også negativ til at kommunen skal sponse elsykler til befolkningen. Batteriene inni sykler er nødvendigvis ikke mindre skitne enn i bilene.

Ellers er jeg helt enig med Tjeldflåt i at politikere må dykke i sine verktøykasser og ta en ny titt. Kanskje kaste et blikk over bunken med gulrøtter i form av belønningsmidler og stimulerende tiltak, som ellers blir lite brukt?

Hittil har politikere kun tatt på samkjøring med harelabb. Jeg mener det er et system vi burde hige mye mer etter å utvikle, og ikke straffe elbilister med enda høyere bompenger.