Slik beskytter du hus og eiendom mot brannsmitte

Dødt gress og ustelt, gammel lyng er transportbånd for villabrann.

I sommer har skogbrannfaren vært høy. Bildet er fra brannen som startet i Samnanger 14. juni i år, hvor det fremdeles pågår slukking.

Henrik Espedal Økolog og brannrisikokartlegger

Kartene til EUs brannvarslingstjeneste viser at tørken er svært uvanlig for årstiden. Foreldet lyng og dødt gress i utmarken og utbredt skogbrannskog – ung barskog på tynn jord – gir alvorlig brannfare i Sør-Norge nå.

Dødt gress og ustelt, gammel lyng er transportbånd for villabrann, og det kan lede brann til både skog og hjem raskere enn du kan løpe, hvis det blåser friskt eller terrenget er bratt!

Slik reduserer du faren for brannsmitte fra vegetasjonen til eiendommen din eller motsatt:

Fjern eller redusere brennbare busker og trær og tørre kvisthauger. Komposter. Det holder naturlig på fuktighet. Tenk på hvor du best lagrer brennbart eller eksplosivt materiale og hvor bilen står parkert. Fronten ut i fluktretning.

Ikke slå plenen nå. Det friske gresset er stående vann som kan dempe eller stoppe en brann. Ved tørke blir plenen lett brun etter klipp og jorden varmes og tørker unødig slik at mikrolivet i den som, gresset er avhengig av, dør eller rømmer.

Ikke slå plenen mens det er høy brannfare, rådgir brannøkolog Henrik Espedal.

Gå sammen og redusere brannfaren utenfor egen eiendom. Skadebranner kan forebygges med brenselsreduksjon ved rydding – som ikke betyr at det grønne skal bort – eller nyttebrann «good fire» som den nordamerikanske urbefolkningen kaller det.

Skjøtselslag i Norge behandler flere tusen mål hvert år. Skadebranner berører mange tusen ganger mer biomasse og ødelegger både frø, røtter og jordstruktur og forurenser drikkevann.

Spør gjerne kommunen hvor utsatt ditt område er for brann. Kommunene plikter å påvise risiko som innbyggerne er utsatt for enten det er flom, ras eller villabrann. For villabrannene øker på. Det er betimelig å kalle det en global brannepidemi eller branndemi om du vil.

Vi er også utsatt for hurtige vinterbranner. Tørke og brenselsoverskudd er hovedårsaken. Klimaendringer forverrer situasjonen, men det er vekselvirkninger mellom klima og vegetasjon. Det finnes raske tiltak for vegetasjon og jord som også øker fuktighetsinnholdet i atmosfæren.

Innen St. Hans får de fleste regn, kanskje mer enn ti millimeter. Det tilsvarer ti liter eller en full bøtte med vann pr. kvadratmeter og regnes som så betydelig at brannfaren forsvinner. For denne gang.

