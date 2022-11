TV-boikott av Qatar-VM er misforstått solidaritet

Vi må vokte oss for å belære resten av verden om at de må bli akkurat som oss.

For de fattige og utnyttede gjestearbeiderne i Qatar, som kommer fra enda fattigere land, var tildelingen bra, mener innsenderen.

Tryggve Raaen Nilsen Pensjonist

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er mulig det hjelper vår samvittighet å velge andre TV-kanaler enn NRK og TV 2, men hva oppnår vi. Verdens fattige og undertrykte arbeidere vil være de ivrigste seerne av alle.

Det er den eneste form for luksus de har råd til. Mobilen vil bli flittig benyttet i brakkeleirer og slumstrøk over hele verden. Ikke bare i Qatar. Begeistring over fantastisk artisteri – utført av overbetalte, søkkrike fotballspillere – vil noen timer få dem til å glemme sitt eget miserable liv.

Fotball-VM er populært i det meste av verden, som her i favelaen Cantalago i Rio i Brasil under VM i 2014.

I oljerike Norge er det mye vi kan finne på i stedet under VM. Vi kan prøvekjøre nye flotte elbiler og datautstyr produsert i Kina, eller hvorfor ikke ta en ferietur til Brasil, med guidet tur til de fattige i favelaene i Rio de Janeiro som ikke har arbeid.

I norske butikker bugner det av varer produsert i land hvor arbeidernes lønninger er en brøkdel av våre. Og hvor lover for arbeidsmiljø knapt finnes. Vi klager over at alt har blitt så dyrt, men kjøper varer laget av fattige arbeidere. Det gjør vi faktisk rett i, fordi alternativet for arbeiderne hadde vært å gå uten arbeid.

Les også Ny Qatar-rapport: – Gjemte arbeidere ved å utløse brannalarm

Tildelingen av fotball-VM var isolert sett feil. De kjøpte mesterskapet ved hjelp av korrupsjon. Men for de fattige og utnyttede gjestearbeiderne i Qatar, som kommer fra enda fattigere land, var det bra.

Flere fikk jobb, og andre fikk bedre betalt og bedre rettigheter. Det bekrefter ILO, Den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen. Som legger til at alt ikke er blitt bedre.

Jeg skjønner godt at homofile er harme over at VM går i land hvor deres seksualitet er forbudt ved lov.

Tryggve Raaen Nilsen

Les også Qatars utenriksminister advarer mot å vise kjærlighet offentlig

Som tilfelle er i de fleste muslimske land, dessuten lite akseptert i store deler av verden. Også i østblokkland som Polen og Ungarn. Skal Norge boikotte disse landene, kan vi knapt nok delta i internasjonal idrett. Vi hjelper heller ikke homofile ved å isolere disse landene.

Skal du se fotball-VM på TV? Ja, i hvert fall noen kamper Nei, jeg boikotter Nei, men jeg er ikke interessert i fotball

Norges Fotballforbund valgte å spille kvalikkamper, og fotballpresident Lise Klaveness reiser til Qatar for å fortelle om vårt syn når det gjelder menneskerettigheter. Den kampen støtter jeg henne i. Men vi må vokte oss for nok en gang på arrogant vis å belære resten av verden om at de må bli akkurat som oss.

Vi kan bidra til hjelp i deres kamp ved å gi støtte, men kampen vinner de ikke ved TV-boikott av deres land. Det er misforstått solidaritet.