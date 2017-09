Jeg dro en makrell nådeløst opp av vannet og slo den i hjel, for så å spise den. Men jeg er ikke stolt over slikt lenger.

Jeg er ikke en «livsfjern veganer», for å bruke ordene Eirin Eikefjord valgte for å beskrive meg og andre MDG-velgere forrige uke. For en stund siden dro jeg en makrell nådeløst opp av vannet og slo den i hjel med en kubbe, for så å spise den. Noen dager senere spiste jeg et måltid bestående av tortellini med ostefyll, toppet med ostesaus og parmesan, supplert med en salat som også hadde fetaost i seg.

Men jeg er ikke stolt over slikt lenger. Det er litt som med alkoholen. Da hardkjøret i ungdomstiden startet, var jeg ofte ganske stolt dagen derpå over å ha drukket mye og oppført meg ufyselig kvelden i forveien. Det var jo tross alt det kule gutter skulle gjøre. I takt med at frontallappen gradvis har utviklet seg ferdig, er situasjonen blitt en ganske annen. Nå tar jeg tilsynelatende med meg skammen fra hver eneste fyllekule inn i evigheten og forbi.

Det jeg er stolt over, er at jeg i alle fall ikke lenger spiser kjøtt fra pattedyr. Samtidig vet jeg at dyrene i meieri- og eggindustrien ofte lider mye. De bidrar også til en uhorvelig mengde utslipp og overforbruk av naturressurser. Det er virkelig ikke bra. Jeg trenger ikke gå i detalj her, men jeg vil bare si at dersom du, som et oppegående, kunnskapssøkende menneske, tror noe annet, så lurer du deg selv.

Bør man skamme seg for at man som oftest gir blaffen? Noen ser på veganer som moraliserende drittsekker. Enda en form for ekstremister, som det er lett å gjøre narr av. En forståelig logisk feilslutning, all den tid det som tilsynelatende provoserer oss mest, er at andre med sine livsstilsvalg indirekte indikerer at våre egne valg er feil. Da slår bakbeinrefleksen inn for fullt. Selv om det i utgangspunktet var du som spurte, eller kanskje ingenting engang ble sagt vedrørende nevnte valg.

Jeg har det litt annerledes. Jeg ser på veganer med beundring. For hva er egentlig en veganer? Det er faktisk en person som har valgt å avstå fra noe til fordel for alle andre. Og det er beundringsverdig. Uansett hvordan man ønsker å vri og vende på det. Når det kommer til matvaner, er vi moralsk underlegne veganer.

Vi burde bry oss mer om dyrene. Hvis vi på død og liv skal spise dem og det de produserer, burde vi i hvert fall betale litt mer, slik at dyrevelferden kan økes. Og vi burde spise mer plantebasert mat. Problemet er at de store etablerte partiene ikke vil hjelpe meg, og andre, i å gjøre det lettere å ta det steget.

Snarere tvert imot. De subsidierer kjøtt- og meieriindustrien tungt og legger press på bøndene for å drive dyrehold i stor skala, slik at bøndene ikke får gitt dyrene den omsorgen de ønsker. De nevner knapt dyrevelferd i partiprogrammene sine, eller i valgkampen, og har ingen planer om å innføre vridende beskatning som oppfordrer til mer produksjon og konsum av plantekosthold, og mindre av animalske produkter. Og dersom noen andre gjør det, kommer Sylvi Listhaug for å proklamere at hun ikke syntes at noen skal bestemme over hva andre skal spise til lunsj. Til trampeklapp fra den pølsespisende salen.

Men er det bedre at folk indirekte bestemmer over andre sin fremtid med lunsjen sin? Jeg ønsker meg faktisk en regjering som tør å bestemme litt mer over meg, så dyrene og alle andre kan få det litt bedre. Det vet jeg at det også er mange andre som gjør. Men med dagens sperregrense, hjelper det lite. Derfor får Ap, Høyre og Frp fortsette i samme løype i fire år til. Men om bare to år er det kommunevalg. Tenker du som meg, er det på høy tid å melde deg inn i et miljøparti (helst MDG), en eller to miljøorganisasjoner og bli engasjert.