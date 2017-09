Jeg er glad valget er ferdig så kanskje den verste klagestormen kan roe seg.

Under valgkampen og ellers er det blitt en slags daglig greie å klage i Norge. Vi klager på alt det er å klage på. Det er fascinerende å se egne venner sitte å klage på politiske temaer og kritisere politikere, mens de selv ikke løfter en finger for å engasjere seg eller være en forandring selv.

Det er bra å ha meninger, men når meningene kun er negative og man ikke engang prøver å bidra til å endre det man er frustrert over til det bedre, så blir jeg, ja, irritert.

Det er lett å svartmale helsevesenet når media ofte trekker frem historier om leger som begår tabber eller svikt i helsevesenet generelt. Men så er det faktisk sånn at det hver dag er leger som gjør en fantastisk innsats, kloke valg og som redder menneskers helse. Hva med å trekke frem disse solskinnshistoriene? Hva med å gi ros til dem som står på hver dag for at du og jeg skal leve et langt og sunt liv?

Kommentarfeltet på sosiale medier er klagernes ytringsplass nummer én. Her kan man fyre løs med det ene og det andre man er misfornøyd med. Kanskje også litt personhets på toppen for å pynte på klagekaken man har gnidd utover kommentarfeltet.

Jeg undres ofte hva disse haterne har for liv. De kan åpenbart ikke ha det bra med seg selv.

Takknemlighet. Ett ord som burde nevnes oftere. Vi er født inn i en velstand vi tar for gitt. Bortskjemte og utakknemlige skal vi alltid fokusere på alt som er så ille, istedenfor å sette pris på at det faktisk er ekstremt mye bra i dette landet.

Å gi ros, nei, det er en ukjent greie for mange. Ikke vær så sjenerøs da, for Guds skyld ikke gi noen en ekstra boost.

Selvsentrerte mennesker er det overflod av. De lever i en boble der alt som går dem imot skal skyldes på alt og alle andre enn dem selv. Og de klarer i hvert fall ikke å løfte blikket ut av tunnelen og registrere andres behov. Det finnes faktisk folk som har det verre og kunne trengt ett minutt av din oppmerksomhet.

Jeg er glad valget er ferdig. Kanskje kan den verste klagestormen roe seg. Akkurat nå har jeg bare lyst å takke samtlige politikere for at de står på og ikke lar seg dra ned av alle haterne som daglig prøver å dra dem ned i gjørmen. Dere er imponerende sterke mennesker som skal være stolte av dere selv, hver og en, fra alle partier. Tusen takk for deres daglige innsats for dette landet.

Og helt til slutt. Til alle dere som bruker fritiden deres på å sutre over i-landsproblemer. Bra at dere engasjerer dere. Men vær så snill og se at det finnes mye man kan være takknemlig og glad for i dette landet. Ikke ta vårt land for gitt. Man skal ikke mange tiår tilbake før tilstanden i vårt vakre Norge var totalt annerledes. Praktiser takknemlighet.