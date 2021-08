Vi kan ikke bare se bort fra de negative sidene ved bilen

Gjenspeiler artikkelen til Lasse Friedstrøm Transportøkonomisk Institutts offisielle syn? spør byplanlegger Susanne Urban.

Susanne Urban Byplanlegger og initiativtager til Bildeleringen Bergen

Etter å ha forsket i snart ti år på klima og transport konkluderer TØI-forskeren Lasse Friedstrøm i et debattinnlegg i BT 7. august med at motorveier og elektrifisering av bilparken er et godt svar på «å bevare vår bevegelsesfrihet, uten samtidig å koke kloden».

Men vi kan vel ikke bare se bort fra den lange rekken med negative sider, som motsier tanken om at privatbiltrafikken er bærekraftig, bare den er elektrifisert?

Energi, ressursbruk, miljøgifter og klimagassutslipp knyttet til produksjon av batterier: De er avhengige av sjeldne metaller, de er tunge og må transporteres med fartøyet (bil, buss eller fly) – derav den store fordelen med et nett av moderne elektriske høyfartstog – som får strøm direkte uten mellomlagring i batteri.

Arealbehov: Privatbilisme og matpakkekjøring krever store arealer ved boligen, ved arbeidsplassen ved kjøpesentrene – som fører til at stadig mer matjord legges under asfalt. Bilbaserte byer og tettsteder eser ut, noe som igjen gir økt transportbehov.

Plastpartikkel-forurensning fra bildekk.

Farlig avfall: Det finnes over 2,5 millioner privatbiler med forbrenningsmotorer i Norge, og milliarder på verdensbasis. Skal alle disse skrotes for å bli erstattet av elbil?

Jorden er flat bare hvis vi ser bort fra at kloden er rund.

Med dette mener jeg at vi alle, men spesielt fagfolk som jobber i offentlige etater som TØI, er ansvarlige for å se helheten i problemstillinger rundt klima, miljø og ressurskrisene. Etter å ha arbeidet med helhetlig byplanlegging i 40 år spør jeg derfor: Gjenspeiler artikkelen TØI sitt offisielle budskap?