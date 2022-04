Utelivet fortjener å bli vist tillit

KrFs argumenter er inkonsekvente og blottet for sunn fornuft.

Å gi skjenkeløyve på Bergen kino, men ikke til restaurantene utenfor, er forskjellsbehandling, mener Marte Monstad (Frp).

Marte Monstad Gruppeleder i bystyret for Frp

I 16 år har daglig leder i Royal Burger & Gin i Neumanns gate søkt kommunen om uteservering og fått nei. Flere andre barer i området har også søkt med samme resultat. Men så snudde endelig flertallet i helseutvalget og ga restauranteieren medhold.

Avslagene i alle disse årene har vært begrunnet med den nære beliggenheten til kinobyggene, hvor mange barn ferdes – et argument som er så inkonsekvent og blottet for sunn fornuft at det er til å bli rasende av.

For der KrFs gruppeleder løfter sin moralske pekefinger i BT og kaller snuoperasjonen i Neumanns gate et svik mot byens barn, åpner hans eget byråd for øl og vin på kino og utvidet skjenking på Bryggen. Da er det visst bare gøyalt og ufarlig.

Skjenkereglementet KrF styrer på, åpner nemlig for skjenking på kino, noe Frp og jeg ønsker velkommen. Lagunen har allerede fått det innvilget, og Bergen kino har en søknad inne i disse dager. Serveringsstedene rundt heier også på det som forhåpentligvis blir et nytt tilbud på Bergen kino, men syns naturligvis at behandlingen de selv har fått til nå, har vært urimelig. De har min fulle støtte.

KrF kan ikke lenger gjemme seg bak hensynet til barn og unge når de ikke engang er konsekvente. Hvis de oppriktig tror at det er skadelig for barn å se voksne drikke vin i Neumanns gate, skulle det være like fælt å bevitne det samme på Bryggen, i Vaskerelven og andre byrom. Men nei!

Faktisk fikk de fire utestedene på Bryggen hele tusen kvadratmeter å servere alkohol på i fjor sommer, en real utendørs skjenkefest, rett og slett. Noen få stoler og bord i Neumanns gate ble imidlertid for meget. Usaklig forskjellsbehandling kalles det.

Nylig valgte heldigvis flertallet i helseutvalget en annen retning – som åpner for en rettferdig behandling av skjenkenæringen i sentrum. At voksne mennesker tar seg en øl og to i finværet, er ikke farlig. I Bergen har vi også en seriøs utelivsbransje som fortjener å bli vist tillit.