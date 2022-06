Forestillingen var alt annet enn grasrot og lokale amatører

Ikke avfei det vi holder på med som uinteressant eller amatørmessig.

Fyllingsdalens teaters «Zappzarapp» var blant forestillingene som var tiltenkt et yngre publikum under Festspillene.

Ane Berentsen Dramaturg og produksjonsleder ved Fyllingsdalen Teater

11. juni etterlyser musikkanmelder Maja Sievers Skanding et bedre program for barn og unge på Festspillene. Det hevdes at det er mangel på kunstneriske opplevelser, og at ikke-profesjonelle bidrag er dominerende i programmet rettet mot den yngre garde.

Fyllingsdalen Teaters oppsetning «Zappzarapp», som vi produserte i samarbeid med Festspillene, nevnes så vidt i en bisetning, mellom diverse familiedager og studentarrangementer.

Skanding skriver at «det at Festspillene samarbeider med grasroten i det lokale kulturlivet er selvfølgelig en god ting». Med respekt å melde: «Zappzarapp» er alt annet enn grasrot og lokale amatører.

Fire profesjonelle aktører var med i forestillingen «Zappzarapp».

Fire profesjonelle aktører sto på scenen i denne spektakulære produksjonen.

Amerikanske Anne Arellano, kontortionist og akrobat som har opptrådt med sine kunster i diverse TV-programmer, på nobelpriskonserten og for Dalai Lama.

Mathias Ramfelt, med to verdensrekorder innen sjonglering, og en rekke film- og TV-roller på CV-en.

Tinka Havnen, som har sirkusutdanning fra Cirque du Soleil, i Montreal.

Og Trond Andre Hvidsten Hansen, grunnlegger av dansecrewet Kingwings, som har hatt oppvisninger for fulle hus i Den Norske Opera, og medvirket i en mengde store sceneoppsetninger innenlands og utenlands.

Tilbakemeldingene fra publikum i alle aldre var overveldende. Særlig fra barn i småskolealder har vi fått mange lovord. Alle forestillingene ble spilt for fulle saler. Bergensavisen og Dag og Tid ga glimrende kritikker; Bergensavisen trillet terningen til en sekser! Bergens Tidende dukket dessverre ikke opp.

Hos oss samarbeider profesjonelle og amatører, det ser vi som vår største styrke, skriver Ane Berentsen i Fyllingsdalen Teater i sitt svar til musikkanmelder.

Det er ikke viktig for oss å ta avstand fra amatørkulturen – vi på Fyllingsdalen Teater elsker amatørkulturen her i byen, og regner oss som en stor del av den. Men når vi setter opp profesjonelle produksjoner, ønsker vi at disse får den omtalen de fortjener.

Oppsetningen «Zappzarapp» skal ut på turné i høst, før den igjen skal opp på vår scene i dalen. En scene den deler med alt fra talentutviklingsproduksjoner med ørten seksåringer i nisseluer som tar sine første nølende steg ut på de skrå bredder, til store oppsetninger. Her kan man oppleve alt fra velskolerte veteraner i bransjen, til unge talenter med store ambisjoner, og alt derimellom.

Det er jo dette vi synes er så fint med teateret vårt, at vi er et scenisk hjem både for amatører og nybegynnere, og for profesjonelle utøvere. Vi har sett gang på gang hvordan det at alle punkter på denne skalaen møtes og skaper sceneøyeblikk sammen er til stor inspirasjon for alle parter.

Flere av dem som for 15–20 år siden tasset inn på scenen her utkledd som mus, nisser, busker eller trær og alle fugler små de er, har nå kommet tilbake, med solid utdanning i bagasjen, fra kjente europeiske skoler som Lipa eller Italia Conti. Eller fra gode norske scenekunstskoler, som Westerdals og Bårdar.

Så ikke avfei det vi holder på med her ute som uinteressant eller amatørmessig, uten å ha vært til stede og fått opplevelsen på nært hold. Vi er en arbeidsplass for profesjonelle, det være seg skuespillere, dansere, scenografer, koreografer, regissører, dramaturger, musikere, akrobater eller andre yrkesgrupper.

Og det at mange av våre produksjoner inneholder arbeid utført av både proffer og uskolerte, entusiastiske frivillige, det ser vi ikke på som noen svakhet, men som vår største styrke.