Bryggen trenger Bybanen

Bryggen er utvilsomt en viktig del av vår bergenske sjel. Men alle sjeler trenger pleie og stimulans.

Bybanen er et kraftfullt verktøy for å rydde byens hjerterom, skriver innsenderen.

Ola B. Siverts Samfunnsplanlegger i Arkitektgruppen Cubus

Arne Skivenes antyder i BT 11. oktober langt på vei at vi som vil ha Bybanen synlig gjennom bykjernen og over Bryggen, ikke egentlig bryr oss om Bryggen.

Bryggen er utvilsomt en viktig del av vår bergenske sjel. Men alle sjeler trenger pleie og stimulans. Min påstand er at Bryggen – og sentrums nordlige deler – trenger Bybanen som et kraftfullt verktøy for å rydde byens hjerterom og sikre langt bedre tilgjengelighet.

Og ja, man kan få bort uønsket privatbiltrafikk og forskjønne Torget og Bryggen uten Bybanen, men bybaneprosjektet – nå med 70 prosent statsfinansiering – har satt av hundrevis av millioner til å få dette gjort kraftfullt, raskt og med høy kvalitet.

Arkitektkonkurransen for Torget og Bryggen viste med all tydelighet at den opprustingen og oppryddingen Bybanen med sykkelvei og nye gang og joggeløyper vil bidra til, vil fremheve ikonene langs traseen som Bryggen.

Helt avgjørende for at Bryggen i vinterhalvåret ikke skal bli en periferi i et sentrum der tyngdepunktet er i ferd med å bli flyttet sørover, er at tusener av bergensere passerer Bryggen hver dag på (el)-sykkel, elsparkesykkel, med Bybanen, gående og løpende.

Det vil gjøre Bryggen svært tilgjengelige og langt fremme i bevisstheten til folk flest. Bryggen trenger høy puls, mye trafikk og aktivitet i fremtiden for å holde seg vital, men ikke i form av 10.000 daglige privatbiler, trailere og busser.