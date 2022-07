Bygg heller Bybanen videre vestover

Vil ikke det klokeste, allerede nå, være å bite i det sure eplet?

«Slik vi har lært det politiske miljø å kjenne, i hvert fall i denne byen, må vi belage oss på mange nye runder», skriver Olav Garvik om de politiske dragkampene rundt Bybanen.

Olav Garvik Møllendal

Kan vi virkelig stole på at det i overskuelig fremtid kommer en bybane til Åsane? Vil det ikke være klokere å legge prosjektet på is og heller satse på å forlenge banen fra Oasen til Storavatnet/Olsvikkrysset for å løse de trafikale problemene i vest?

Selv om det i bystyret er fattet et vedtak – et meget skjørt et – om trasé over Bryggen, dukker det uavlatelig opp nye momenter som skaper usikkerhet om banen mot Åsane. Én ting er de komplikasjoner en eventuell batteriløsning medfører, det andre er prislappen på å bygge banen nordover.

Når vi får opplyst at kostnadssprekken er beregnet til fem milliarder kroner, sier all erfaring fra andre gigantiske prosjekter at her er det duket for nye omkamper, nye utsettelser, ny frustrasjon, nær sagt i det uendelige.

Selv om bystyret har fattet et vedtak, dukker det stadig opp nye momenter som skaper usikkerhet rundt Bybanen til Åsane, skriver Olav Garvik.

Slik vi har lært det politiske miljø å kjenne, i hvert fall i denne byen, må vi belage oss på mange nye runder. Om et års tid får vi et nytt bystyre, kanskje med helt nye konstellasjoner og nye prioriteringer.

Forsikringer fra dagens tinnsoldater er sørgelig lite verdt når nyvalgte koster inntar podiet og vil markere hvor skapet skal stå. Det har vi opplevd mange ganger før.

Vil ikke det klokeste være, allerede nå, å bite i det sure eplet og heller sette alle krefter inn på å omprioritere rekkefølgen i bybaneutbyggingen? Det har som kjent skjedd før, i 2015, da ledende krefter i Høyre innså at det ble for krevende å satse på utbygging nordover.

Høyre satt med makten og var redd for at verdifull fagkompetanse ville forsvinne hvis ikke en ny bybanetrasé ble påbegynt like etter at siste etappe mot Flesland var ferdig i 2016.

De siste skinnene er lagt for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Banen skal åpne i november i år.

Jeg husker at en av partiets tungvektere den gang, Martin Smith-Sivertsen og Henning Warloe, gikk offentlig ut og lanserte ideen om å bygge bane til Fyllingsdalen, gjennom Løvstakken, fremfor å øde krefter på Åsane-strekningen.

Som sagt så gjort, bypolitikerne svingte seg rundt. Den videre planleggingen gikk rasende fort, og i 2017 kunne anleggsarbeidet starte.

Etter fem år vet vi alle sammen at prosjektet er fullført – nærmere bestemt 21. november, da strekningen sentrum-Oasen er klar til bruk. Den videre strekningen via Spelhaugen og Loddefjord til Olsvikkrysset er cirka syv kilometer og vil for en stor del gå i tunnel.

En slik løsning vil være litt av en gave for trafikanter fra Sotra og Askøy som hver dag tilbringer ørkesløse timer i sneglefart til og fra arbeid!

Tanken om å justere litt på rekkefølgen av bybaneprosjektene har som nevnt gitt interessante resultater tidligere.

For ordens skyld vil jeg også minne om at bystyret så sent som våren 2020 prioriterte strekningen fra Oasen mot Olsvikkrysset som den neste «etter at bybanen til Åsane er ferdig», som det heter i vedtaket.

Olav Garvik er tidligere journalist i BT.