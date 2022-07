En trussel mot norsk kraftkrevende industri

EUs planlagte karbontoll betyr at norsk industri må betale for utslipp vi ikke har. Det er en gave til dem som forurenser mest.

«EUs karbontoll kan bli en historisk bjørnetjeneste for klimaet og for grønn industri», skriver innsenderen. Bildet er fra Hydro Aluminium Høyanger.

Eivind Kallevik Konserndirektør i Hydro

Norge har verdens beste utgangspunkt for å produsere metaller med lavt klimafotavtrykk. Med god tilgang på vannkraft og vindkraft produserer vi aluminium med opp mot 80 prosent lavere CO₂-utslipp enn gjennomsnittet i verden. Aluminium er en nøkkelingrediens i det grønne skiftet i Europa, og Norge står for nesten en tredel av produksjonen i EU/EØS-området.

Til tross for at vi bruker nær 100 prosent vann- og vindkraft, må vi likevel betale en høy CO₂-kostnad gjennom kraftprisen. Det er fordi Norge er tilknyttet det europeiske kraftmarkedet. Med dagens CO₂-pris på 84 euro pr. tonn, gir dette en effekt i norsk kraftpris på 47 øre/kWh.

Denne CO₂-kostnaden får vi selv om vi bruker fornybar kraft, og uavhengig av hvilke klimatiltak vi gjennomfører for å kutte utslipp i vår produksjon. Norge har derfor en kompensasjonsordning for å sikre konkurranseevnen til fornybarbasert industri.

«Norge er en stormakt på aluminium, og vi har store ambisjoner innenfor hydrogen», skriver Eivind Kallevik, konserndirektør i Hydro.

Denne ordningen er utviklet av EU for å unngå at en politisk bestemt CO₂-kostnad i Europa gjør at industri flytter til land uten CO₂-prising.

Norge har innført ordningen og dekker i dag opptil 75 prosent av CO₂-kostnaden. Ordningen fungerer godt og har vært avgjørende for at Hydro har investert 20 milliarder kroner i Norge siden den ble innført i 2012.

Nå ønsker et flertall i EU-parlamentet å erstatte CO₂-kompensasjonsordningen med en karbontoll (CBAM). Intensjonen er at økte CO₂-kostnader gjennom kraftprisen for europeisk industri møtes med økte kostnader på enkelte produkter som blir importert til Europa, og at konkurransevilkårene dermed blir like.

CBAM innebærer at de som selger varer til EU, må betale en karbonavgift tilsvarende de utslippene de har hatt i sin produksjon. Dette skal gi en prisøkning i det europeiske markedet som dekker CO₂-kostnaden.

Vi mener effekten blir annerledes. Kina og andre land kan enkelt tilpasse seg karbontoll-ordningen ved å selge råvarer basert på fornybar energi til Europa, mens det blir økt salg av fossilbaserte produkter til verdensmarkedet utenfor EU, som ikke har denne kostnaden. Da unngår de karbontollen og vinner konkurransen, mens miljøet taper.

Norsk og europeisk industri kan derimot ikke unngå høye CO₂-priser. CO₂-kostnaden får vi gjennom kraftprisen. Den kommer vi oss ikke unna. Konsekvensene dersom dagens ordning erstattes med en karbontoll, blir derfor en stor konkurranseulempe for norsk og europeisk industri.

«I Norge er klimaavtrykket spesielt lavt fordi vi bruker fornybar kraft», skriver innsenderen. Bildet er fra Hydro Aluminium Høyanger.

Paradokset er at utslippene er mye lavere i Europa enn i resten av verden. I Norge er klimaavtrykket spesielt lavt fordi vi bruker fornybar kraft. EUs karbontoll kan bli en historisk bjørnetjeneste for klimaet og for grønn industri.

Nå haster det. Det er gledelig at regjeringen i industristrategien «Grønt industriløft» er tydelige på at CO₂-kompensasjonsordningen må videreføres, og at Norge skal arbeide aktivt opp mot EU for å sikre at en karbontoll utformes på en god måte. Det arbeidet må gjøres nå.

Norge er en stormakt på aluminium, og vi har store ambisjoner innenfor hydrogen. Forutsigbare rammevilkår har vært avgjørende for de 20 milliardene Hydro har investert i Norge de siste årene – på Karmøy, på Husnes, i Årdal, i Høyanger og i Sunndal.

Nå er vi i gang med å utvikle ny teknologi for å kutte de siste utslippene fra aluminiumsproduksjonen. Skal Norge lykkes med ambisjonene om å bygge grønn industri, må regjeringen forhindre at EUs karbontoll undergraver konkurransekraften til den fornybarbaserte industrien vi har.