Vi gikk 50 år tilbake i tid

Du som hater homofile, hadde du godtatt at noen nektet deg å leve ditt liv?

«Ros holdninger som bygger respekt og kjærlighet», skriver innsenderen.

Sølvi Marie Pedersen Morvik

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Norges historie om hvordan man har behandlet homofile er en stor skamplett.

Ved lov, å nekte mennesker å være seg selv.

Alle de kvinner og menn som har levd i frykt for å bli arrestert, for å bli slått på åpen gate av homofober, for å miste jobb, familie og nettverk, fordi de var homofile.

Det er så mange liv som er blitt herjet med at det smerter langt inn i margen.

For hva galt hadde de gjort? De hadde vært i verden som seg selv.

Du som hater homofile, hadde du godtatt at noen nektet deg å leve ditt liv?

«Det er så mange liv som er blitt herjet med at det smerter langt inn i margen», skriver Sølvi Marie Pedersen.

Fremdeles nektes homofile jobb i enkelte privatskoler, med loven på sin side.

Fremdeles vokser barn opp i norske hjem der foreldre omtaler medmennesker som «jævla homo».

Fremdeles finnes det mennesker som ikke våger å komme ut og si: Jeg er homofil.

De skulle aldri ha vært tvunget ut til å si det i det hele tatt. De skulle fått lov, som andre, å leve sine liv i frihet og fred. Men fordi de ennå kjemper en kamp for sine rettigheter, må de stå opp for seg selv, komme ut av skapet og håpe å bli godtatt.

Det handler om mennesker.

Jeg er hetero. Jeg har en homofil venn. I min verden finnes det ingen forskjell på oss.

Det finnes heller ingen forskjell på meg og mine venner fra andre deler av kloden. Eller mine venner fra et titalls forskjellige musikk- og kultur- eller politiske miljøer. Vi er helt make, vi er mennesker. Det er dette ene som binder oss sammen.

Vi kom til jorden på samme måte hele gjengen og vi skal forlate den på samme måte. I mellomtiden er det å forvente at det går an å holde fred, ha respekt for hverandre.

Når mennesker i Norge ble drept denne helgen ved et utested for homofile, føles det som om vi går femti år tilbake. Til hatets tid.

Jeg skammer meg over å være menneske i 2022 og være vitne til at homofile mennesker fremdeles herjes med.

Jeg nekter å tie stille!

Jeg forventer å bli hørt!

Det finnes ingen forskjell. Vi er alle mennesker. Knekk holdningene som bygger hat. Ros holdninger som bygger respekt og kjærlighet!

Vær snill med hverandre.

En lengre versjon ble først publisert på Facebook.