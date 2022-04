Vil noen bli straffet for disse forbrytelsene?

Som historielærer og polakk er jeg bekymret.

Bildene fra Butsja i Ukraina minner innsenderen om massakren i Katyń i Polen.

Ewa Siarkiewicz-Bivand Pensjonert historielærer, Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hver dag kommer det nyheter om krigsforbrytelser begått av de russiske okkupantene i Ukraina.

Bildene fra Butsja rystet verden, men ifølge den ukrainske riksadvokaten Iryna Venediktova er det som avdekkes i Borodjanka, 40 kilometer nordøst for Kyiv, langt verre. Det kommer urovekkende rapporter fra flere småbyer og bygder nå etter at de russiske styrkene har trukket seg ut.

Det er uvirkelig at dette skjer i dag, og at det skjer så nær oss. Vi ønsket å tro at menneskerettigheter betyr noe, også i Russland.

Vil det gå 50 år før man får sannheten om krigsforbrytelsene i Ukraina? spør Ewa Siarkiewicz-Bivand med referanse til massakren i den polske byen Katyń. Selv kom hun fra Polen til Norge i 1982.

Mens flere massegraver nå er blitt avdekket, hevder den russiske propagandaen at det er ukrainere selv som har drept sine egne eller iscenesatt dette ved bruk av skuespillere. Vi vet ikke i hvilken grad russiske seere tror det de får servert på russisk TV. For oss høres det ut som skamløs løgn.

I dag reagerer Vesten med forakt og sinne, men hvor lenge vil harmen vare? Vil man klare å dømme de ansvarlige? Både de som drepte – og de ansvarlige ved makten som faktisk ga ordrer om disse forbrytelsene? Eller blir det umulig å finne dokumentasjon som tydelig nok viser til de ansvarlige? Vil det gå 50 år før man får sannheten?

Våren 1940, mens Sovjetunion fortsatt var i allianse med Nazi-Tyskland, ble tusenvis av polske offiserer drept med skudd i bakhodet og lagt i massegraver. Noen husker kanskje Wajdas Oscar-nominerte film «Katyń» fra 2007.

I 1943 ble massegravene funnet av tyske tropper, i Katyńskogen i nærheten av Smolensk. Sovjetiske myndigheter gjorde alt for å dekke over. De stengte området i skogen, fabrikkerte falske bevis som de plantet på likene for å «bevise» at massakren ble begått av nazi-tyskerne. Under Nürnberg-prosessen i 1945 prøvde den sovjetiske delegasjonen å inkludere Katyń på listen over tyske forbrytelser. Det ble heldigvis avvist.

FN-granskningen av mulige krigsforbrytelser i Ukraina skal ledes av den norske juristen Erik Møse.

Frem til kommunismens fall var det ikke lov å snakke om Katyń i landene bak «jernteppet» i øst. Også i Vesten ble saken fortiet for å ikke provosere Sovjetunionen. Man måtte vente 50 år for at sannheten skulle få komme frem. I 1990 erkjente Gorbatsjov Sovjetunionens ansvar for massakren, og i 1992 overleverte president Jeltsin de hittil hemmeligstemplede dokumentene som bekrefter at Stalin beordret massakren. I april 2012 erklærte den europeiske menneskerettighetsdomstolen at drapet på polske offiserer var en krigsforbrytelse begått av Sovjet.

I dag vet man mye mer, takket være satellittbilder og annen teknologi. Navnene på militære enheter og deres kommandører er allerede delvis kjent, og den ukrainske påtalemyndigheten har begynt å kartlegge forbrytelsene.

Den uavhengige FN-granskningen av mulige krigsforbrytelser skal ledes av norske Erik Møse, mens uavhengige undersøkende journalister, som Bellingcat, og ulike organisasjoner er allerede på plass og samarbeider med de større mediene om dekning og dokumentasjon.

Dette gir grunn til forsiktig optimisme, men som historielærer og polakk er jeg fortsatt bekymret.