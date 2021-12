Hvorfor ikke gjøre det åpenbare for å løse energikrisen?

Energibruken i norske bygg er som et utett tak. Hvis taket lekker, kjøper du ikke bare flere bøtter, du tetter taket.

Etterisolering av eldre hus er det mest effektive tiltaket for å redusere klimagassutslipp, i forhold til det som investeres, skriver innsenderne.

Steinar Anda Sivilarkitekt

Anne Sofie H. Bjelland Høgskulelektor, Institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

De høye strømprisene den siste tiden gir store økonomiske problemer for mange med lav inntekt. På kort sikt må dette løses med økonomiske støttetiltak, men det er ikke løsningen på lang sikt. Situasjonen synliggjør et område som har vært forsømt altfor lenge – energisparing i bygg og etablering av fornybare energikilder lokalt.

Dårlig isolerte hus krever mye energi til oppvarming. En rapport fra konsulentselskapet McKinsey viser at etterisolering av eldre hus er det suverent mest effektive tiltaket for å redusere klimagassutslipp, i forhold til det som investeres. Allerede på 70-tallet hadde Husbanken og kommunene utbedringslån og tilskudd som stimulerte til reduksjon av energibehovet i boliger. Ordningene kunne tilpasses byggets særegenhet og eiers økonomi.

Den gang myndighetene virkelig ville noe, som under byfornyingen i Bergen på 70- og 80-tallet, hyret kommunen arkitekter som til og med oppsøkte boligeiere på døren, for å hjelpe dem med å bedre boligen sin. At vi fortsatt har byens tradisjonelle trehusbebyggelse og ærverdige bygårder, er bevis på at tiltaket virket.

Anne Sofie H. Bjelland og Steinar Anda mener det trengs en offensiv plan for mer energieffektivisering i bygg.

Nå har Husbanken og kommunen mistet sin rolle med å fremme enøktiltak i boliger. Enova har overtatt ansvaret sentralt, og kritiseres nå for virkemidler som ikke kan tilpasses eiers økonomi eller bygningsmassens mangfold i alder og byggeskikk. Energieffektivisering i bygg har stagnert, og statens idé om at markedet selv skal drive det frem, er feilslått.

Vi trenger en offensiv plan av energieffektivisering i bygg!

Det er gått ti år siden vi bygget det første huset med null utslipp av klimagasser i Norge. For tre år siden sto Powerhouse Brattørkaia ferdig i Trondheim. Dette kontorbygget til Entra bruker varmepumper som henter varme til oppvarming fra sjøen. Hele taket og de solvendte veggene er kledd med solcellepaneler som dekker hele strømbehovet til bygget. I tillegg leverer de betydelige mengder strøm eksternt, blant annet til lading av elbusser. Teknologien er velkjent og forutsigbar.

En ny rapport fra konsulentselskapet DNV-GL konkluderer med at energieffektivisering er tiltak som vil spille en nøkkelrolle fremover. En betydelig del av den økte etterspørselen av energi frem til 2050 kan dekkes med enkle enøktiltak.

Les også Millioner av nye mikrokraftverk

Noen milliarder bør flyttes fra subsidiert oljeleting til virkemidler som gjør det økonomisk fristende for borettslag, sameier, privatpersoner og byggebransjen å satse på enøktiltak.

For at vi skal få til det grønne skiftet og samtidig oppnå bærekraft, må vi ha tiltak som ivaretar flere hensyn. Da må man tenke klima og miljø, samtidig som vi finner gode løsninger økonomisk og sosialt.

En satsing på energieffektivisering gir økt sysselsetting, mindre sosiale forskjeller, lavere belastning på strømnettet og redusert behov for energiutbygging.

Nå må vi få fingen ut!