La medlemmene i bystyret stemme som de vil

Jeg tror en slik avstemming blir lettere å akseptere for oss alle.

Kommende onsdag skal bybanesaken på nytt opp i Bergen bystyre. Da vil etter alt å dømme vedtaket bli endret fra tunnel til dagløsning.

Bertram D. Brochmann Sivilarkitekt MNAL

Ved kommunevalget i 2015 gjorde Ap et meget godt valg. Folk som aldri før hadde stemt på Ap, gjorde det på grunn av at partiet ville ha Bybanen i tunnel. Så gjorde Ap en hestehandel og byttet bort tunnelen mot en byrådsstilling.

Nylig har det vært et flertall for tunnel i byrådet. Nå har to enkeltpersoner fra Sp og en person fra Rødt valgt å gå ut av partigruppene, slik at byrådet får flertall for traseen langs Bryggen.

Hvorfor skal tre utbrytere få lov å gå ut av gruppene sine og på denne måten avgjøre en slik viktig avgjørelse for byen? Da må jo andre enkeltpersoner i Ap også kunne stemme fritt, da det fortsatt må være noen Ap-politikere igjen fra den gang Ap gikk inn for tunnel.

Det er fullstendig galt at et flertall i Ap skal bruke mulige mindretallstemmer som gikk for tunnel, til å få et flertall for Bryggen.

Den eneste måten å komme ut av denne stillingskrigen mellom Bryggen-løsningen og tunnelløsningen, er at alle bystyremedlemmene får stemme fritt på Bryggen eller tunnel under bystyremøtet på onsdag.

Jeg tror et vedtak etter en slik avstemming blir lettere å akseptere for oss alle.