Vi trenger flere, ikke færre kvinnelige gründere

I sin iver etter å fjerne profitt undergraver regjeringen muligheten til å utjevne økonomiske forskjeller mellom kjønnene.

Tradisjoner og interesser har gjort noen yrker dominert av menn, og andre av kvinner, skriver Marit Warncke.

Marit Warncke Administrerende direktør, Bergen Næringsråd

Skattelistene kom nylig ut, og da har vi alle fått stillet vår nysgjerrighet om hva naboen tjener. Men ett trekk ved listene er tydeligere enn mye annet: Kvinner tjener mindre og eier mindre enn menn.

For å jevne ut denne ulikheten trenger vi flere kvinnelige bedriftseiere. Skal vi få det, må flere jenter starte bedrift. Da må staten ikke gjøre det vanskeligere for jenter å starte bedrift, gjennom å svekke mulighetene i kvinneyrker.

Tallene fra skattelistene bekrefter det vi allerede vet. Til tross for at det er omtrent like stor andel kvinner som vil starte bedrift som menn, er bare ett av fem nye aksjeselskap startet av kvinner. Kun 1,3 prosent av risikokapitalen går til kvinnelige gründere. Dette viser at det er langt, langt frem. Kun hver femtende toppleder i børsnoterte selskaper er kvinne (13 av 200).

«Tradition!» sang Tevje i «Spelemann på taket». Tradisjon kan kaste lange skygger. Vi hadde en tradisjon for at eldste sønn overtok gården. Loven ble endret, og det blir stadig flere kvinnelige bønder som eier egen jord, men fortsatt overtas flere gårder av eldste sønn enn av eldste datter.

I fiskeri, som er en av de bransjene hvor der bygges opp stor privat kapital, er ni av ti yrkesutøvere menn. De eier båten, de disponerer kvoten. Reglene for fødselspermisjon og leieskipper er nå endret slik at det faktisk er mulig å være kvinne og bygge kapital i fiskeri. Men fortsatt er det få kvinner i yrket.

Tradisjoner og interesser har gjort noen yrker dominert av menn, og andre av kvinner. Noe av dette er sakte i endring. Men det er paradoksalt, at vi aldri har leet på øyenbrynet over en fastlege som driver egen bedrift, eller praksis som det heter, men dersom en sykepleier gjør det samme, kan det utløse debatt på høyeste politiske nivå. Det er naivt å tro at ikke kjønn her har spilt en rolle.

Hvorfor er du velferdsprofitør dersom du som kvinne starter en privat barnehage, mens du ikke er det som mannlig, privatpraktiserende lege? Svaret er at du overhodet ikke er det i noen av tilfellene, men det er tankevekkende.

Whisky -og gindestilleriet Feddie Ocean Destillery på Fedje er et eksempel på kvinnelig gründerskap. På bildet er fem av kvinnene bak samlet under Bergen Næringsråds årsmiddag i november. Fra v. Stine Samland, Anne Koppang, Kathrine Mo, Sue Janne Alsaker og Camilla Andersson.

Når du starter bedrift, starter du innenfor noe du kan. Med et kjønnsdelt arbeidsmarked betyr det dessverre at sjansene for å starte egen bedrift også er kjønnsdelt. Kvinner dominerer blant omsorgsyrkene, òg i det offentlige.

Når dagens regjering og deres støttespillere ønsker å fjerne mulighetene til å starte egne bedrifter og levere barnehage- og omsorgstjenester, reduserer de også kvinners mulighet til å starte bedrift innen sin kjernekompetanse.

I sin iver etter å fjerne profitt undergraver de muligheten til å utjevne økonomiske forskjeller mellom kjønnene. I sin iver etter å gjøre samfunnet likere gjør de noen likere enn andre. Det er i mannsdominerte yrker en får størst mulighet til å starte egen bedrift. Rørleggere og snekkere kan være private og levere til det offentlige, men sykepleiere ikke.

Egentlig er det paradoksalt at en skal være så redd for alternative tilbydere, når vi trenger alle vi kan få innen disse tilbudene. Men uansett – kvinner fortjener like gode sjanser til å bygge bedrifter og bli jobbskapere som menn. Da må sjansene finnes, både for snekkere og førskolelærere.