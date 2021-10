Venninnen min har skjønt hva som er viktig i livet

Setningen lyste mot meg, der jeg lå henslengt i sofaen og scrollet på Facebook.

Christina Sandnes Kihlman mener vi alle har noe å lære av hennes gamle klassevenninne.

Christina Sandnes Kihlman Hobbyblogger, Larvik

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«I går gjorde vi noe så kjipt som å sette oss ned for å skrive en bucket list, ikke fordi vi vil, men fordi vi må.» («Bucket list» er en liste med ting man vil gjøre før man dør, red.anm.)

Jeg kjente klumpen i halsen vokse. Jeg har hatt henne i bakhodet konstant de siste månedene, Heidi som jeg gikk i klasse med på videregående.

I februar fortalte hun at hun hadde slitt med smerter i nakke og rygg i et par måneder, ganske sikker på at det var prolaps. Omsider fikk hun tatt MR, så viser altså bildene at hun har kreft med spredning til seks–syv virvler i nakke/rygg.

Tobarnsmor, kone og gründer – og så bare bang! Brutalitet slengt midt i fleisen. Kreft med spredning til skjelettet lar seg ikke helbrede.

Heidi Huse Myrmo (bildet) velger å være åpen om sitt møte med kreftens brutalitet.

Åpenheten hun har vist, har jeg beundret fra dag én. Heidi deler både oppturer og nedturer. Hun setter ord på hvordan det er å gå fra å være «frisk» med antatt prolaps, til plutselig å være kreftpasient – over natten.

«I møte med døden er til og med begrenset levetid en bonus», skriver Heidi – og det smeller i hjertet mitt. Ting settes så innmari i perspektiv.

Så tilbake til «bucketlisten». I september delte Heidi nemlig dette innlegget:

Bucket list! (Obs: lang snørr- og tårer-post.)

I dag kjenner jeg bare på veldig mye takknemlighet. Fordi i går gjorde vi noe så kjipt som å sette oss ned for å skrive en bucket list, ikke fordi vi vil, men fordi vi må. Og det sprøeste? Den forble helt tom. Ingenting føles viktig nok, bortsett fra én ting: flere gode minner og opplevelser med familien, storfamilien og venner. That's it.

Og jeg kommer tilbake til det jeg tenkte fra jeg fikk beskjed om at jeg har kreft: jeg angrer ikke på noen ting. Og jeg har vært så lykkelig. Jeg har krysset av ting fra min bucket list hele livet allerede. Jeg har gått tur med løver i Namibia. Jeg har klatret opp på scenen til Avicii i Las Vegas, og til og med feiret et klassisk Elvis-bryllup der. Jeg har ridd hest på Island. Jeg har kjent det historiske suset i Colosseum og på Alcatraz. Jeg har sunget karaoke og vært på robotshow i Tokyo. Jeg har gått barbent gjennom Oslos gater etter en natterangel som varte så lenge at solen sto høyt på himmelen på vei hjem. Jeg har vært forelsket. Og jeg har fått stifte min egen lille familie. Jeg er så effings heldig. Og så uheldig. Men aller mest heldig, virkelig! Husk å krysse av bucketlisten underveis, folkens.

Jeg følte bare for å grine. Tenk på det, da, man setter seg ned sammen med mannen sin og ender opp med en tom «bucketliste» – etter at begges liv er blitt snudd opp ned. Når man for alvor innser hva det er som faktisk betyr noe i livet – og at ingenting annet egentlig føles viktig nok. For en tankevekker!

Jeg, og garantert flere med meg, vaser rundt – hele tiden med et halvt øye skuende mot morgendagen, neste helg, neste uke, neste måned. Og i forbifarten glemmer vi at livet er her og nå.

Jeg er så takknemlig for at Heidi velger å være åpen! Og jeg anbefaler alle å høre podkastepisoden av Kreftkompasset, der hun er gjest i episode 84. En sårbar og sterk samtale med programlederen, hvor det er rørende å høre Heidis fine, myke stemme fortelle hele historien selv.

Latteren hennes er lik som den var i klasserommet på videregående for veldig mange år siden. Og da jeg spurte henne om det var greit at jeg skrev litt om henne, svarte hun i kjent stil:

«Selvfølgelig! Jeg vil gjerne minne folk på hva som er viktig i livet.»

Innlegget ble først publisert på skribentens blogg, Kona til.