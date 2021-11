Forbrukerne har 669 millioner til gode hos Enova

Vi har tre hasteoppfordringer om hvordan pengene kan betales ut.

Gjennom energieffektiviserende tiltak i hjemmet kan man spare strøm og dermed sitte igjen med mer penger, skriver innsenderne.

Elisabet Kjerstad Bøe Norgessjef i Tibber

Edgeir Vårdal Aksnes Administrerende direktør i Tibber

Dette er penger som forbrukerne har betalt inn til Enova gjennom nettleien de siste fire årene, men som ikke er delt ut igjen til energieffektiviserende tiltak i boliger. Tilbakebetaling mottas gjerne i form av varmepumper og løsninger for smart styring av energiforbruk. Og helst nå, når strømprisen er skyhøy.

De siste fire årene har norske forbrukere betalt inn ca 1600 millioner kroner, ett øre pr. kilowattime brukt, til Klima- og Energifondet, som fordeles av Enova. I samme periode har Enova kun delt ut 931 millioner av disse til tiltak i bolig/forbrukere.

Edgeir Vårdal Aksnes og Elisabet Kjerstad Bøe fra Tibber har tre forslag til hvordan Enova bør bidra bedre til energieffektivisering for forbrukerne.

De 669 millionene som er til overs av forbrukernes penger, har dermed blitt brukt til å finansiere tiltak rettet mot bedrifter i stedet for privatpersoner, eller satt på konto. Samtidig har Enova fjernet støtten til varmepumpe og smartstyring, med den begrunnelsen at teknologien er moden nok til at markedet selv tar seg av utviklingen.

Vi mener dette er en dårlig utnyttelse av «Enova-skatten» som forbrukerne har betalt inn. Særlig nå, når det er skyhøye strømpriser og behov for rask klimaomstilling, bør Enova gi mer til tiltak som vi vet reduserer kostnader og forbruk i private hjem. De forvalter tross alt forbrukernes penger, og nå trengs de i husholdningene, ikke andre steder.

I den pressede situasjonen mange opplever nå, burde Enova ta ekstra ansvar for å motivere forbrukerne til energisparing. Vi vet at de som er bevisste om eget strømforbruk, oftere tar aktive valg, og kan spare inntil 20 prosent av forbruket. Godt for lommeboken – og miljøet.

Og når vi allerede har et virkemiddel, en «Enova-skatt», som kan bidra til økt bevissthet og konkrete tiltak, bør disse pengene gå uavkortet til enøk-tiltak som gir mening for forbrukerne. Historien om hva Enova vil oppnå og hvordan forbrukerne kan bidra, bør bli mye tydeligere.

Vi har noen tanker om hvordan det kan gjøres, og presenterer tre hasteoppfordringer til Enova:

Enova har fått et sterkere klimamandat, noe som bør gjenspeiles i støtteordningene. IEA sier at 40 prosent av utslippskuttene som må til for å nå målet om netto nullutslipp, bør komme fra energieffektivisering . Støtte til effektive enøk-tiltak som varmepumpe og smart energistyring bør derfor beholdes, selv om disse teknologiene regnes som hyllevare. Enova bør betale tilbake alt det forbrukerne betaler inn til fondet år for år, ikke bare det minimum av utbetalinger som avtales med oppdragsgiveren staten. Hvis det ikke kommer inn nok søknader om støtte, bør forbrukerne få bedre informasjon og tilrettelegging. Selv med et sterkere klimamandat skal Enova fortsatt fordele midler til energieffektivisering. Med de ekstraordinært høye strømprisene som er nå, bør det opprettes et «nødfond» for vinteren, som kan gå til de mest effektive sparetiltakene i boliger. Vi kan starte med 669 millioner.