Jeg mente at tunnel var best. Jeg tok feil.

Jeg har vinglet mellom tvil og tro. Til slutt vant både følelsene og fornuften.

Mona Høgli (MDG) har veid følelser og fornuft før dagløsningen ble hennes valg for Bybanen til Åsane.

Mona Høgli Nestleder i bystyregruppen for Miljøpartiet De Grønne

Jeg innrømmer det glatt. Jeg har vinglet. Mellom tvil og tro, mellom følelser og fornuft. Til slutt vant både følelsene og fornuften. Til slutt vant dagløsningen for Bybanen.

Jeg var en ihuga tunnelforkjemper. Jeg kunne ikke forstå hvordan noen kunne tenke på å kjøre bybane foran Bryggen når det kunne løses så enkelt som å bore en tunnel bak alle de vakre bygningene. Det var en «quick fix», la Bryggen i fred. Vi trenger bybane til Åsane nå dersom vi skal ta klima, miljø og natur på alvor. Spreng en tunnel!

Men så leste jeg rapporten som sammenliknet dagløsning og tunnel.

Slik vil Bybanen se ut fra Bryggen, ifølge den siste fagrapporten.

Jeg er verken geolog, hydrolog, trafikkplanlegger, byplanlegger eller kulturminneforsker. Men jeg har gjennom et langt liv oppdaget at det er lurt å lytte til fagfolk på de områdene jeg kan lite om. Jo da, jeg har også oppdaget at fagfolk kan ta feil. Men når mange fagfolk, og flere fagmiljøer, er enige om det som presenteres som fakta, da stoler jeg på det.

Og det er helheten som teller. Det er ikke vanskelig å finne en ekspert som kan mene noe annet enn det fagmiljøene har kommet frem til på ett enkelt område, og det er mange som har kommet på banen og synset mye om hva som kan gjøres annerledes. For meg som har vært tunneltilhenger, har alle innspill blitt finlest.

Men jeg har ikke funnet noe som gir meg grunn til å holde på mitt gamle standpunkt om bane i tunnel. Tvert imot: Fagfolkene har gitt meg alt jeg trenger til å omfavne dagløsning.

Det gir bedre tilgjengelighet for mange flere bergensere. Det blir lavere klimagassutslipp fra anlegget. Det er mindre fare for grunnvannsendringer og skade på Bryggen og andre historiske bygninger. Og vi slipper å rive hus og lage store hull i historiske miljø.

I tillegg så koster det nesten tre ganger så mye å bygge, og inntil elleve ganger mer å drifte. Men det trenger vi vel ikke å bry oss om? Vel ... Vestland fylkeskommune, som skal prosjektere, bygge og drifte Bybanen, har vært tydelig på at det er dagløsning de kan gå for. Staten har også sagt at en tredobling av anleggskostnader ikke er noe de vil være med på å finansiere.

Fakta er altså på plass for at jeg skal si ja til bybane langs Bryggen.

Men hva med følelsene? Jo, kjære Bryggen, vakre, unike Bryggen: Jeg tror at det vil være et pluss for Bryggen at Bybanen går langs kaikanten her. Skremsler om at baneskinnene skulle legges på en voll en meter høyere enn Bryggen, stemmer ikke. Det er fem centimeter.

Skremsler om svære monstermaster foran Bryggen stemmer ikke, ledningene skal integreres i lysstolper som uansett skal settes opp langs traseen. Det blir stopp i dagen like ved Bryggen, både Torget og Sandbrogaten, slik at turister og fastboende ser vakre Bryggen og får lyst til å hoppe av banen og besøke butikker og kafeer. Bryggen skal leve!

Mitt hovedanliggende var og er å sikre en kontinuerlig og raskest mulig utbygging av Bybanen til Åsane. Bergen må ta sitt ansvar for klima, miljø og natur. Gode kollektivløsninger som gir muligheter for god byutvikling, er et viktig bidrag. Her er Bybanen unik.

Men hopper vi av løpet som er lagt for dagløsning, stopper utviklingen. Bybaneplanene forsinkes i hvert fall med mange år, viktige fagfolk forsvinner, vi mister statlig finansiering, og resultatet blir egentlig at Bybanen til Åsane henger i en syltynn sytråd.

Jeg er altså en tunnelforkjemper som har vinglet meg frem til et fast ståsted der både min fornuft og mine følelser er overbevist: Dagløsning i sentrum er det viktige og riktige i seg selv, men ikke minst for å sikre en bybane til Åsane. Det fortjener åsabuer og andre bergensere. Det fortjener klima, miljø og natur.