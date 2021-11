Bare ett parti kan redde Bybanen til Åsane

Det er ikke en billigløsning som står mot en luksusløsning. Det er være eller ikke være.

Konspiratoriske fortellinger som sår tvil om funnene i den nye tunnelutredningen for Bybanen til Åsane, må kontant avvises, skriver SVs gruppeleder, Mikkel Grüner.

Mikkel Grüner Gruppeleder for SV i Bergen bystyre



Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Saken om Bybanen til Åsane har vært vanskelig, men nå er det på tide å avslutte krangelen og begynne å bygge. Det er det bare Rødt som kan få til fra sin vippeposisjon i bystyret.

Bybanen er en suksess. Den er vårt viktigste klimatiltak og grunnstammen i byens kollektivsystem. Men banen har ikke kommet av seg selv. Den er et resultat av målrettet politisk arbeid over mange år, med avgjørende bidrag fra miljøorganisasjoner og andre folkebevegelser.

Linjen til Flesland har vært i bruk lenge, og linjen til Fyllingsdalen står snart klar. Nå er det Åsane og Bergen nord sin tur.

Rødts tre representanter har valget mellom å redde bybaneprosjektet eller bære ansvaret for at det igjen saboteres, skriver Mikkel Grüner (SV).

Traseen til Åsane er allerede vedtatt, men kommer likevel opp til ny behandling i bystyret 24. november etter en omkamp våren 2020. Da fikk Rødt, sammen med høyreopposisjonen i bystyret, gjennomslag for å få en grundig vurdering av ulike tunnelalternativ sammenliknet med den vedtatte dagløsningen.

Før saken avgjøres i november har det derfor startet en fornyet debatt om hvilken trasé som skal velges: Den vedtatte dagløsningen langs Bryggen, eller tunnel med underjordiske holdeplasser.

Men det er ikke i realiteten disse to alternativene bystyret tar stilling til.

Det som avgjøres i bystyrets novembermøte, er om vi i det hele tatt vil få en bybane til Åsane. Det vet vi med enda større sikkerhet enn noen gang før, nettopp på grunn av all den nye informasjonen Rødt har krevd.

Vi vet nå at det beste tunnelalternativet er dårligere enn den vedtatte dagløsningen på alle måter.

Rødts tunnelutredning viser blant annet at det er størst risiko for kulturminner og verdensarvstatus om man velger tunnel, uansett hvor de underjordiske stoppene plasseres. Tunnel vil også være mye dyrere, noe som setter finansieringen i fare.

Prisen i seg selv har aldri vært et hovedargument for SV. Nå handler det om hvorvidt vi klarer å få bygget en bane i det hele tatt, uavhengig av kostnad. Det er viktig å forstå at det ikke er en billigløsning som står mot en luksusløsning. Det er være eller ikke være.

Videre utredninger vil gjøre det umulig med en kontinuerlig utbygging av banen.

Vi har valget mellom å ferdigstille reguleringsplanen og begynne å bygge om to-tre år, eller sette prosjektet tilbake til utredningsstadiet uten sikker finansiering. En ny omkamp vil derfor bety at Bybanen til Åsane blir utsatt, sannsynligvis for alltid.

Slik viser den siste utredningen av Bybanen vil se ut, sett fra Bryggen.

Rødt har ønsket bybane i tunnel, men også klart og tydelig sagt at de aldri vil føre en politikk som hindrer kontinuerlig utbygging av Bybanen nordover.

«Vi er uenige med SV om traseen bør gå over Bryggen eller i tunnel, men det viktigste for begge partier er uansett kontinuerlig utbygging!» Det skrev Rødts daværende gruppeleder, Sofie Marhaug, i et leserinnlegg i BT under valgkampen i 2019.

Rødts egen tunnelutredning viser at disse to synspunktene ikke lenger er mulig å forene.

SV er glad for at Rødts nye gruppeleder, Odd Arild Viste, vil bruke god tid, lese sakspapirene nøye, og behandle saken med det alvoret den fortjener.

Vi vil oppfordre alle gode krefter til å jobbe for det som hele tiden har vært SV og Rødts felles mål, uansett hvor uenige vi har vært om trasévalget: Nemlig å få bygget Bybanen til Åsane.

Konspiratoriske fortellinger som sår tvil om funnene i Rødts tunnelutredning, må kontant avvises.

Fagfolkene har ikke oversett noe, og de har ikke produsert et bestillingsverk. Vi kan selvfølgelig stole på at det ikke er fare for liv og helse, eller at infrastruktur for Bybanen kan bli ødelagt av stormflo.

Det er dypt usaklig å påstå at fagfolkene bevisst har valgt bort underjordiske stopp som ville gjort det mulig å bygge tunnel. Det finnes intet magisk tunnelalternativ som vil materialisere seg om man bare bestiller nye utredninger.

SV vil nå oppfordre Rødt til å forstå partiets avgjørende rolle i saken og anerkjenne det politiske ansvaret som følger med. Det er ikke «de store partiene» som er i vippeposisjon. Det er det Rødt som er.

Det har tidligere vært sagt at denne saken krysser de vanlige, politiske skillelinjene. Det stemmer ikke lenger. Hele venstresiden og alle klima- og miljøpartier ønsker nå Bybanen i den vedtatte traseen – bortsett fra Rødt.

Vi ser et klart skille i bergenspolitikken: På den ene siden står bybanemotstanderne i FNB og Frp, godt hjulpet av Høyre og Senterpartiet, som har lukket døren for den eneste realistiske løsningen.

Frp er mot hele banen, men sier de vil støtte tunnel likevel. Det fordi en stemme til tunnel nå er den sikreste veien til å skrinlegge hele prosjektet. Det betyr at 33 representanter under omkampen i november vil stemme for det som i praksis betyr kroken på døren for hele banen.

På den andre siden står de partiene som vil stemme for den allerede vedtatte løsningen. Vi har til sammen 31 representanter. Et flertall i bystyret krever som kjent 34 stemmer.

Rødts tre representanter har altså nå en historisk mulighet til å redde prosjektet, eller i stedet måtte bære ansvaret for at det igjen saboteres. Det er bare Rødt som kan redde Bybanen til Åsane.