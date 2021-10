Dei tar for lett på forsøplinga av Bryggen

Tunnelmotstandarane prøver å bagatellisera problemet.

Tunnelmotstandarane prøver å vri dei faglege synspunkta over mot at tunneløysinga vil kosta vesentleg meir, meiner Nils Georg Brekke.

Nils Georg Brekke Tidlegare fylkeskonservator og professor ved Bergen Arkitekthøgskole

I debatten om Bybanen over Bryggen kontra ei tunnelløysing er det verdt å minna om den internasjonale Unesco-konferansen i Bergen i 2014, om berekraftig forvalting av verdsarven.

Ved den avsluttande synfaringa på Bryggen, saman med dåverande generaldirektør og assisterande direktør for Unesco i Paris, var synspunkta krystallklare: Å legga ein saktegåande bybane over Bryggen på ein barriere langs kaifronten, med togsett som passerer kvart fjerde minutt i behageleg avstand til velstelt verdsarv, med høgspentmaster og med sperrebommar mot skjenegangen av tryggleiksomsyn, inneber ein svært stor risiko for å setja Bergens Unesco-status på spel.

Før det komande møtet i bystyret i november prøver tunnelmotstandarane å bagatellisera den både visuelle forsøplinga av Bryggen og miljøperspektivet med dei klimaendringane som kan koma raskare enn vi har tenkt oss. Og dei prøver å vri dei faglege synspunkta over mot at tunneløysinga vil kosta vesentleg meir.

Samt at løysinga vil ha – rett nok relativt hypotetisk – ein risiko for at grunnvatnproblem og inngrep i bygrunnen frå mellomalderen vil vera eit større trugsmål mot Unesco-verdiane. Den tyske fagrapporten som no er komen, blir tolka i ei bestemt retning, og brått er tunnelalternativet blitt det største problemet for verdsarven.

Nils Georg Brekke omtaler prosessen kring bybanetrasé gjennom sentrum som politisk kannestøyperi av enklaste slag.

Dette er politisk kannestøyperi av enklaste slag. Framleis er det slik at dei nasjonale kulturminneinstansane er sterkt imot ei dagløysing over Bryggen. Denne går Bergen kommunes faginstansar og prosjektleiaren likevel inn for. Mange vil nok vera einige med den frittalande politikaren som i den politiske handsaminga i Vestland fylkeskommune nyleg har peika på at det framlagde tunnelalternativet smakar av bestillingsverk.

Det kan verka som ein no – for å etterkomma dei politiske krava om å greia ut ei tunnelløysing – har lagt fram det tunnelalternativet som skaper størst problem for grunnvatn og den historiske bygrunnen, og i tillegg er den dyraste løysinga.

Ut frå elementære krav til balansert og objektiv sakshandsaming må det i aller høgaste grad vera legitimt å be om avklaringar som gjer at dei to alternativa – dagløysing eller tunnel – får eit likeverdig samanlikningsgrunnlag. Med den motekspertisen som no er komen på banen, med solid kompetanse, er det tydeleg at nokon må gå ein runde til.

Både mellom dei som er for og dei som er imot dagløysinga over Bryggen, er det truleg 100 prosent semje om at Bryggen bør bli eit bilfritt område som omfattar Vågen og Bryggen, i samsvar med gjeldande reguleringsplan. Det er denne visjonen, om eit byrom av europeisk format, ein by som Bergen må ha, slik at debatten ikkje blir for lokal og sporar av frå Unesco-perspektivet og gjer dette berre til ein diskusjon om byutviklingsdetaljar. Og framleis meiner eit fleirtal at Bybanen ikkje skal gå over Bryggen.