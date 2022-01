Kampen for likestilling må vi ta kvar dag

Kjønnsrollene slik dei fungerer i dag, utgjer ein grov urett, skriv Marte Leirvåg

Det er oppsiktsvekkande at likestillingstoget knapt rører på seg.

Marte Leirvåg Kvinnepolitisk leiar, Vestland Høgre

Vi er i Arendal under Arendalsveka. Vi skal innom grøn energiomstilling, ein berekraftig havøkonomi og – ikkje uventa – likestilling. Uansett kor mange gongar vi diskuterer dette temaet, ser det ut til å ha liten eller ingen effekt på den verkelege likestillinga blant norske selskap og i næringslivet elles.

Kvifor er det slik?

Syv av ti leiarar i privat næringsliv er menn. Det syner tal frå SSB. Og så snart kvinnene tek ut foreldrepermisjon, så rykker dei andre kollegaene frå, både med tanke på løn og stilling. I tillegg gjer kvinnene mest av det ubetalte arbeidet i heimen. Ikkje forbanna endå?

Då kan du lese Anne Rokkan sin kommentar i BT 4. januar om korleis vi systematisk behandlar kvinner og menn ulikt, på bakgrunn av kjønn. At både menn og kvinner kategoriserer menn som meir dyktige og kompetente enn kvinner. Utan at det er ein grunn for det! Temaet er brennheitt. Og det er berre å bla i arkivet etter eksempel som viser kva vi har å rydde opp i.

ABG avlyste Exit-festen og måtte legge seg langflat etter sin usmakelege, på kanten til kvinnefiendtlege, invitasjon til nyopning like før jul. Dagens Næringsliv måtte i 2017 beklage at dei hadde meldt alle matrettane hos Lysverket i Bergen etter kvinneleg utsjånad.

Kjønnsrollene slik dei fungerer i dag, utgjer ein grov urett. «Alle» spurte kvifor Siv Jensen hadde valt akkurat den kjolen på valnatta i 2013. «Ingen» spurte Jens Stoltenberg kor han hadde kjøpt dressen sin. Vi reproduserer denne ulikskapen kvar einaste dag.

Om vi ikkje gjer noko med likestillinga, blir det normalen som vi overlèt til framtidige generasjonar, skriv kvinnepolitisk leiar i Vestland Høgre, Marte Leirvåg.

Nokre mediums evige fokus på kvinnekropp og utsjånad dreg merksemda vekk frå det vi jenter eigentleg vil: knuse glastak framfor å fortelje journalisten kvar kjolen vi går med er kjøpt. Spørsmål som berre kvinnene får om tidsklemma, barn og karriere, har blitt så normalt at ingen reagerer. Men om vi ikkje gjer noko med det, blir dette normalen som vi overlèt til framtidige generasjonar.

Vi er passasjerar på eit likestillingstog som knapt rører på seg. Det er oppsiktsvekkande. Nei, det er ikkje utvida fedrekvote eller sekstimarsdagen som vil styrke likestillinga i verdas rikaste land. Det må på dagsorden i alle norske styrerom, og det må målast. Få hjelp av Equality Check, og ver open om korleis det står til gjennom SH-indeksen. Innfør utviklingsprogram internt i bedrifta di, og sørg for å løfte også dei som ikkje rekk opp handa fyrst.

For det du blir målt på – det gjer du noko med.

Set du det på dagsorden i ditt neste styremøte, og målar selskapsleiarane dine på mangfald og likestilling, så vil du flytte likestillingstoget framover. Heilt garantert. For det manglar ikkje på dyktige kandidatar, det syner statistikk frå alle landets universitet- og høgskular.

Det er heilt innlysande for veldig mange at diskriminering på bakgrunn av kjønn ikkje skal førekomme. Men det betyr ikkje at det aldri skjer. I idretten, media, sosiale lag og arbeidslivet er det ein dagleg kamp. Likestilling handlar om lik behandling og like moglegheiter. Vi kan ikkje berre snakke om det lenger.