Vi kan ikke la velferdsstaten råtne på rot

Sjelden har det vært et så skrikende behov for å gjøre noe med de voksende økonomiske forskjellene.

Det kan ikke være slik at folk enten må ha masse penger og stort nettverk, eller be på sine knær for å få hjelp med alvorlige helseplager, skriver Sofie Marhaug (Rødt). Foto: Petronelle Halvorsen

Sofie Marhaug 1.-kandidat for Rødt i Bergen

BT har invitert alle listetoppene i Hordaland til å skrive om det som provoserer dem mest. Svarene vil bli publisert frem mot valget 13. september.

Debatt Dette er et debattinnlegg.

På lapper i Bergens butikker står det: «Hjelp ønskes. Liten familie i veldig vanskelig økonomisk situasjon ønsker tomgods/tomflasker/bokser.»

En voksen mann har ikke råd til å smile. Etter et overgrep i oppveksten, tvangspussing av tennene, og påfølgende problemer i voksen alder, har han vansker med å få økonomien til å gå opp. Spleisaksjonen var ikke nok til å dekke utgiftene til tannlege. Da er panteinnsamling neste skritt.

For nettjenesten Spleis tetter ikke hullene i velferdsstaten. Det var heller aldri meningen med velferdsstaten, å skille mellom verdige og uverdige trengende. Det kan ikke være slik at folk enten må ha masse penger, stort nettverk eller simpelthen må be på sine knær for kanskje å få hjelp med alvorlige helseplager.

Og dette er ikke det eneste eksempelet på at velferdsstaten ikke strekker til, eller til og med bygges ned. Solberg-regjeringen har kuttet velferden til beinet, gjennom kutt i arbeidsavklaringspenger, brillestøtte, feriepenger for arbeidsløse og barnetillegg for uføre. For å nevne noe.

Samtidig som velferdsstaten slankes, øker antallet barn som vokser opp i fattige familier. Det har det gjort hvert eneste år Erna Solberg har styrt. Også sier representanter fra samme regjering at ulikhet er «overdrevet». Høyres Ove Trellevik går så langt som å si at Norge trenger flere milliardærer. At det er mulig å være så blind for økende forskjeller og fattigdom!

Sofie Marhaug (Rødt) reagerer på at Stein Erik Hagen anklager uføre for å være late. Foto: Terje Pedersen / NTB

Under krisen har regjeringen vist sitt sanne ansikt. Den vedtok for eksempel å forlenge kriseordningene for bedriftene (uten å stille noen betingelse om utbytteforbud) lenger enn dagpengeordningen for arbeidsledige, folk på arbeidsavklaringspenger, frilansere og lærlinger. Regjeringen utviser en grenseløs tillit til bedriftene og en bunnløs mistillit til arbeidsledige.

Parallelt med at fattigdommen vokser, og de rikeste favoriseres politisk, starter de superrike sin sjarmoffensiv: De forsvarer fortsatt borgerlig regjering med nebb og klør.

Stein Erik Hagen anklager uføre for å være late. Til Dagens Næringsliv sier han at «det er litt spesielt å forlange at naboen din skal betale for deg, fordi du selv ikke gidder å stå opp om morgenen». Laksemilliardæren Gustav Witzøe truer på sin side med å flykte landet fordi en ny regjering kan innebære i overkant av én prosent høyere formuesskatt.

Sjelden har det vært et så skrikende behov for å gjøre noe med de voksende økonomiske forskjellene. Da kan ikke politikken dikteres av noen få superrike. Da trengs det et parti som snakker om Forskjells-Norge hver eneste dag, og ikke bare i valgår. Arbeiderpartiet har samarbeidet med Høyre om skatteforlik før, og er ikke villig til å gå langt nok for å redusere forskjellene. Partiet er en bremsekloss i skattepolitikken og prioriterer ikke store velferdsreformer som gratis tannhelse høyt nok.

Rødt vil skape et vendepunkt i kampen mot de økonomiske forskjellene. Vi vil ha en rettferdig omfordeling av verdiene med mer velferd og fellesskap. La deg provosere, og bli med i kampen mot Forskjells-Norge!